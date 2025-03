El caos governa durant els primers dies de represa de Rodalies a Tarragona

Les primeres vint-i-quatre hores de represa del servei de Rodalies per la costa a les comarques tarragonines han estat marcades pels retards i les incidències. De fet, el primer tren que va fer parada a Tarragona va arribar amb cinquanta minuts de retard a Barcelona i dues hores després es va veure aturat el servei per falta d’energia a la catenària.

La situació es va veure agreujada durant la nit, quan el darrer tren d’aquesta línia va acumular fins dues hores de retard després d’acumular diverses aturades, especialment concentrades al voltant de Sant Vicenç de Calders i el túnel de Roda de Berà.

«Estem al mig del no res, estem cansats», cridava un passatger d’aquest comboi durant una de les aturades. A l’altre costat, un maquinista que es va oferir a atendre els usuaris, però que es veia incapaç de donar respostes satisfactòries. El vehicle es va quedar aturat a un punt on no es podia deixar baixar als passatgers i els lavabos no funcionaven, agreujant la situació pels usuaris.

La situació també es va tensionar durant el vespre i la nit de dilluns a l’estació de Tarragona, on desenes de persones ocupaven l’andana mentre les pantalles anunciaven retards a pràcticament tots els viatges. Alguns, com el de les línies R14 i R16, acumulaven una demora de pràcticament dues hores.

Els primers trens del matí següent no van tenir millor sort, ja que una incidència entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders va provocar retards d’uns vint minuts en els primers viatges del servei a les línies R13, R14, R15, R16 i R17.

D’altra banda, alguns usuaris de les Terres de l’Ebre van haver de fer servir un autobús per arribar fins a Vila-seca davant dels retards. «He estat quatre hores per arribar a Barcelona», afirmava un usuari que havia agafat el tren a Ampolla, «no entenc que està passant, se suposa que ara havia de funcionar bé», es queixava.

Hores després, durant el migdia, una nova incidència a les instal·lacions tornava a bloquejar el servei dels regionals sud entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. Aquest incident va obligar a activar de nou el servei alternatiu per carretera, amb autobusos des de Cunit fins a Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. Aquest nou problema va provocar retards de dues hores, segons apunten alguns usuaris.

Durant la represa del servei, Sílvia Paneque, consellera de territori va demanar «comprensió» als usuaris assumint que hi haurà retards en aquests primers dies. Paneque manté que el servei millorarà, però subratlla que «caldrà temps per pal·liar anys sense inversió».