Tornen els trens entre Tarragona i Barcelona i també tornen els retards i les incidències

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Després de més de cinc mesos d’obres al túnel de Roda de Berà, ahir es va restablir la connexió ferroviària entre Tarragona i Barcelona. Després d’un matí de simulacions comercials, el primer tren de la línia R17 amb direcció estació de França arribava a les 15 hores a l’estació tarragonina. Es tracta d’una línia que va partir a les 14.40 hores de l’estació de Salou - PortAventura.

Aquest primer viatge va comptar amb la presència de la consellera de Territori Sílvia Paneque, així com l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el director de Rodalies, Antonio Carmona i altres representants polítics tarragonins.

Això sí, la recuperació de la normalitat en el servei de Rodalies a Tarragona ha suposat també la recuperació dels retards, ja que aquest primer comboi va arribar a Tarragona cinc minuts tard i va tardar uns altres cinc en arrancar, acumulant una demora de deu minuts. A les pantalles de l’estació, els dos següents viatges en direcció Barcelona també anunciaven retards de 31 i 12 minuts respectivament.

Finalment, aquest primer viatge ha arribat amb 50 minuts de retard a Barcelona Sants, cosa que suposa un trajecte de dues hores. Aquest resultat contrasta amb la promesa d’una connexió més ràpida per evitar l’aturada a Sant Vicenç de Calders i les limitacions de velocitat del túnel de Roda de Berà.

Per més inri, a mitja tarda es va tallar la circulació a Sant Vicenç de Calders per manca de tensió a les catenàries. La incidència va tenir lloc dues hores després de la represa i va deixar dos trens aturats amb passatgers. Per culpa d’aquest incident, alguns regionals van haver de desviats per Vilafranca del Penedès i es va habilitar un servei alternatiu per carretera. En total, la incidència va deixar el servei aturat durant dues hores.

«Comprensió»

Moments abans de pujar al primer vagó que partia de Tarragona, Silvia Paneque demanava «comprensió» als usuaris de Rodalies assumint que durant aquests primers dies de represa «hi haurà retards». D’altra banda, la consellera refermava que aquestes obres han estat «necessàries» per tal de millorar la infraestructura i el servei ferroviari.

Paneque valora que les obres al túnel de Roda de Berà són «la primera gran inversió» que s’ha realitzat en el marc de la renovació del servei de Rodalies. La consellera demana un marge de «dos anys» per a oferir «un servei de qualitat».

Per la seva part, els usuaris del viatge s’han mostrat «sense esperança» amb Renfe en declaracions a l’ACN. Núria Salvador, una de les usuàries que fa el trajecte entre Salou i Barcelona apuntava que la xarxa ja està «col·lapsada» i que «amb els trens de mercaderies serà encara pitjor».

Cal recordar que les obres del túnel de Roda habiliten el pas simultani de combois de passatgers i mercaderies, però la previsió és que aquesta nova configuració arribi al setembre.

Els trens regionals que viatgen des d’aquesta setmana per la costa no podran fer parada a Sant Vicenç de Calders fins al 25 de maig, de manera que s’ha habilitat un servei alternatiu per carretera des de Torredembarra per donar servei a aquesta estació. A més, la represa ha estat acompanyada d’uns nous horaris que augmenten la freqüència amb una demora màxima de mitja hora entre cada viatge.

Caos a Cunit

El tancament total de l’estació de Sant Vicenç es va mantenir ahir actiu fins al migdia, generant un nou episodi de caos ferroviari. L’estació de Cunit –convertida durant aquests dies en el punt de connexió entre el tren i els serveis alternatius per carretera– es va omplir d’usuaris indignats i perduts davant la «poca informació» disponible.

«Porto tres hores i mitja per anar des de Reus fins a Barcelona», assegurava un passatger a aquest mitjà. Una altra usuaria denunciava haver hagut d’agafar un tren i dos autobusos per un «trajecte de mitja hora».

Paneque va refermar ahir estar en «contacte permanent» amb l’alcaldessa de Cunit i el president de Renfe durant aquests dies. «Hi ha hagut problemes i es pot fer millor. Es pot informar millor des de les andanes i es pot reforçar el servei d’atenció al client», manifestava.

Vaga a Rodalies

Com a element extra d’aquesta tempesta perfecta en la represa del servei, els comitès d’empresa de Renfe i Adif van acordar ahir set dies de vaga a tot l’Estat per protestar contra les implicacions del traspàs de Rodalies a Catalunya. Els sindicats denuncien una «privatització encoberta» en el transport de mercaderies. La vaga anunciada ara tindrà lloc a les portes de la Setmana Santa, concretament els dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març i 1 i 3 d’abril.

Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret, ha assegurat que el traspàs de Rodalies «no tindrà cap impacte negatiu» en els drets laborals dels treballadors. Tot i això, Moret ha admès que el procés és «complex».