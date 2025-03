Finalitza l'alerta del pla Inuncat amb 42 trucades al 112 però cap incidència destacada

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha desactivat aquest dimarts al matí l'alerta del Pla especial d'emergències per risc d'inundacions a Catalunya (Inuncat), un cop finalitzat el gruix de les precipitacions. Durant aquest episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 42 trucades que han generat 33 expedients, principalment al Barcelonès (26), Osona (3) i Vallès Occidental (3), sobretot per inundacions de baixos i incidències de trànsit.

L'acumulació de pluja més destacada ha estat al Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre, on s'ha arribat als 111,1 litres per metre quadrat. Les estacions pròximes, fora de zona de muntanya, han acumulat precipitacions menys significatives, d'entre 20 i 40 litres per metre quadrat entre dilluns i dimarts.