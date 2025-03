CCOO creu que les administracions no donen la «suficient empenta» a la reindustrialització del Camp de Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

CCOO creu que les administracions i la patronal no donen la «suficient empenta» a la reindustrialització del Camp de Tarragona tenint en compte que la petroquímica ha de produir zero emissions el 2030 i que les centrals nuclears han de tancar el 2035.

La secretària general de CCOO a Tarragona, Mercè Puig, els ha demanat que «es posin les piles» en aquest sentit. El sindicat celebra aquest dimarts el 9è congrés de les comarques tarragonines i una de les línies d'acció per als pròxims anys és la «transició justa» en matèria industrial. Puig ha insistit que els Fons de Transició Nuclear s'han d'invertir en projectes «grans» com la Lotte de Mont-roig del Camp, que aportin «treball de qualitat i de futur» per defugir de la «precarització».

CCOO ha reunit 125 delegats sindicals i una cinquantena de persones convidades al celler cooperatiu de Vila-seca per celebrar el seu 9è congrés que es fa cada quatre anys. En aquesta trobada s'aprovaran les línies d'acció pels pròxims quatre anys, i en el cas de la demarcació es fixen en la «transició justa».

En aquest sentit, Puig ha destacat el paper que han de tenir els Fons de Transició Nuclear. «Els projectes que substitueixin les centrals nuclears han d'anar en la línia de ser treball de qualitat», ha dit la secretària general de CCOO a Tarragona. Ha posat com a exemple la futura fàbrica Lotte Energy de Mont-roig del Camp que farà elecfoil, un component per a les bateries de cotxe.

Problema de mobilitat

D'altra banda, des del sindicat han assegurat que el Camp de Tarragona pateix un «problema de mobilitat». L'endemà de la represa del servei ferroviari entre Tarragona i Barcelona després del tall de Roda de Berà, la xarxa ha tornat a patir retards. Puig ha lamentat aquesta situació i ha insistit que al territori la gent es desplaça en vehicle privat. «No tenim una xarxa per connectar ciutats entre pobles, i anar a treballar a Barcelona també se'ns fa una muntanya», ha resumit. «Hem d'aconseguir que funcioni el transport ferroviari», ha afegit.