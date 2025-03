Vella i Joves de Valls, Jove de Tarragona i Castellers de Vilafranca actuaran a la diada de Sant Fèlix

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La diada de Sant Fèlix d’enguany comptarà amb els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Ho han fet públic els administradors de la Festa Major de Vilafranca aquest dimarts en un comunicat en què justifiquen que són «les quatre millors colles castelleres del moment».

Les colles seleccionades per actuar el 30 d’agost són les mateixes que el darrer Sant Fèlix, en què van quedar fora els Minyons de Terrassa. Els administradors també han anunciat que Jordi Bertran continuarà sent el cap de plaça. Junts treballen en un pla d’autoprotecció específic per a la diada després de l’accident que va patir l’any passat una aixecadora de la Vella de Valls.