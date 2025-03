El gran canvi que prepara PortAventura World en una de les seves atraccions: menys vibracions i més velocitat

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

PortAventura World ja ha posat en marxa una nova temporada, la del seu 30 aniversari. Per aquesta raó, s’han dut a terme tasques de manteniment a tot el resort. "Aprofitant que al parc no hi havia gent, hem fet temes mecànics, elèctrics, estructurals, pintura, jardineria...", explica Sergio Fraile, director de serveis tècnics.

Això sí, entre tant canvi, n’hi ha un que està generant una gran expectació entre els fans del parc d’atraccions i que s’està portant a terme a la Stampida. De fet, en l’atracció s’han canviat les vies de fusta per vies d’acer amb el model Titan Track.

El mateix Fraile, en un vídeo que PortAventura World ha pujat al seu canal de YouTube, feia referència a aquest canvi com un dels més destacats del parc. "Si parlem de projectes concrets i rellevants, podem parlar del Dragon Khan, que s’ha repintat per complet, o de la Stampida, on s’ha canviat un tros de les vies del tren".

Aquesta atracció ha estat algunes vegades criticada perquè, durant el trajecte, els usuaris rebien cops, sotracs i vibracions fortes, fet que, a posteriori, els podia fins i tot arribar a generar dolors. Així doncs, amb aquest canvi, s’espera que aquesta situació millori i que ofereixi una experiència suau, plàcida i, fins i tot, de més velocitat.