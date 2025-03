Els trens entre Tarragona i Barcelona tornen a circular avui amb nous horaris

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Cinc mesos i dos dies després, avui està previst que s’aixequi el tall ferroviari que ha desconnectat Tarragona i Barcelona per les obres del corredor del Mediterrani. Durant el matí, Renfe té previst realitzar diverses simulacions per comprovar que els treballs del túnel de Roda de Berà no han generat cap imprevist.

Un cop realitzades aquestes comprovacions s’espera que el servei recuperi la normalitat a partir de les 15 de la tarda. De fet, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, farà el trajecte en tren des de Tarragona a Barcelona coincidint amb la fi del tall.

La consellera pujarà al tren de la línia R17 que sortirà de l’estació de Tarragona a les 14:55 hores en direcció a l’Estació de Barcelona Sants i que implicarà el primer trajecte entre aquestes dues ciutats.

La recuperació d’aquesta connexió no permetrà un retorn complet a la normalitat, ja que un problema als proveïdors obligarà a allargar els treballs al voltant de l’estació de Sant Vicenç de Calders.

Per aquest motiu, els trens no podran realitzar parades comercials a aquesta parada fins al 25 de maig. Per garantir la mobilitat dels viatgers Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders.

Paradoxalment, aquest retard a les obres suposarà una reducció del temps de viatge pels usuaris de la costa tarragonina, ja que les línies regionals tindran una parada menys i s’aturaran únicament a Tarragona, Torredembarra, Altafulla i, en algunes ocasions, a Vilanova i la Geltrú. A més, cal destacar que els treballs d’adaptació del túnel de Roda de Berà permetran eliminar la limitació de velocitat que existia en aquest tram.

Nous trens

La recuperació del servei ferroviari per la línia de costa vindrà acompanyada també d’una millora a les freqüències. Renfe ha establert un interval de pas màxim de 30 minuts durant tot el dia feiner en cada sentit entre Tarragona i Barcelona, una mesura que s’aplica a les línies R14, R15, R16 i R17. D’aquesta manera, l’oferta global entre setmana passarà de 31/32 trens per sentit a 34/35.

Reus també es veurà beneficiada d’aquesta nova distribució, ja que l’oferta de connexió amb Barcelona s’incrementarà en tres nous trens per sentit, passant de 17/18 a 20/21. A més es mantindrà el servei d’Avant entre Tortosa, Camp de Tarragona i Barcelona amb un tren diari per sentit.

A més, s’implantarà un temps de viatge homogeni incloent l’hora punta del matí i se sistematitzaran els serveis que hi ha els festius i els feiners. Cal destacar que tres línies per sentit no donaran servei durant el cap de setmana. Aquestes són les que surten a les 7.15, 9.15 i 13.45 hores de l’estació de França i les que parteixen a les 5.55, 12.55 i 16.05 des de Tarragona.

Aquests horaris suposen una distribució temporal que es mantindrà, en principi, fins al mes de setembre, moment en el qual està previst que finalitzin completament les obres d’aquest tram del corredor del Mediterrani. Renfe té previst organitzar llavors un nou horari completament redissenyat que també preveu un augment de freqüències.

A més, dins d’aquesta nova distribució també s’integraran els combois de mercaderies que podran circular de manera simultània gràcies al tercer fil.

Les esmentades obres a l’estació de Sant Vicenç de Calders també afectaran la connexió ferroviària entre Lleida i Barcelona. Per tal d’adaptar-se als treballs, la línia R14 assumirà via Reus les cinc connexions diàries que ara circulen per Valls. Per mantenir la connectivitat de Valls, la línia R13 es convertirà en una llançadora entre la Plana i Sant Vicenç, que s’enllaçarà respectivament amb trens cap a Lleida i cap a Barcelona.