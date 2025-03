Desconfiança entre els usuaris de Rodalies després de les obres a Roda: «Serà encara pitjor»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els viatgers de les línies de Regionals i Rodalies del sud de Catalunya no tenen «esperança» amb Renfe després de les millores executades per Adif amb el tall del túnel de Roda de Berà, que ha tingut els usuaris cinc mesos sense servei ferroviari. Creuen que no millorarà la puntualitat dels horaris perquè hauran de compartir la via amb el tercer fil.

Núria Salvador, una de les usuàries que fa el trajecte entre Salou i Barcelona apunta que la xarxa ja està «col·lapsada» i que «amb els trens de mercaderies serà encara pitjor», ha dit a l'ACN.

El primer tren amb passatgers després de les obres ha arribat 50 minuts més tard de l'horari previst a l'estació de Barcelona-Sants.