Renfe manté el pla previst de restablir el servei de regionals entre Tarragona i Barcelona de les línies R14, R15, R16 i R17 aquest dilluns a la tarda. La línia està tallada des de l'octubre per unes obres al túnel de Roda de Berà.

Al matí es faran simulacions amb trens comercials per comprovar que poden circular correctament i, si les proves van bé, a partir de les tres de la tarda començaran a circular els combois amb passatgers, han explicat des de l'operador ferroviari.

Amb tot, els regionals no s'aturaran a Sant Vicenç de Calders fins el 25 de maig perquè s'hi estan fent obres, i mentrestant Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera entre Torredembarra i Sant Vicenç.

Els treballs a Roda de Berà van començar l'1 d'octubre i milers de viatgers han hagut de conviure des d'aleshores amb els inconvenients que ha generat la situació.

El director de Rodalies, Antonio Carmona, va explicar la setmana passada que amb el restabliment del servei s'homogeneïtzaran horaris. Amb tot, la recuperació de les freqüències habituals no s'aplicarà fins al setembre, ja que està previst que les obres a Sant Vicenç de Calders no s'acabin fins el 4 d'agost.

Així doncs, el primer tren per anar de Tarragona a Barcelona sortirà a les 5.55 hores i n'hi haurà cada 30 minuts fins passades les deu de la nit. En sentit contrari, el primer tren sortirà de l'Estació de França en direcció sud a les 5.45 hores i el darrer ho farà a les 21.45 hores. Seran entre 34 i 35 connexions diàries.

Pel que fa a l'R14, assumirà via Reus les cinc connexions diàries per sentit entre Barcelona i Lleida Pirineus, que fins ara, circulaven per Valls per les obres del túnel de Roda de Berà.

En el cas de l'R15, es recuperarà el servei de sis trens diaris per sentit entre Móra la Nova i Barcelona, mentre que l'oferta global dels dies feiners, entre Reus i Barcelona, tindrà tres trens nous per sentit.

Finalment, l'R16, Barcelona -Tortosa- Ulldecona, recuperarà els deu trens diaris per sentit i es mantindrà el servei Avant Tortosa - Camp de Tarragona - Barcelona, amb un tren diari per sentit.

També es recuperaran les deu connexions diàries de l'R-17 entre Salou-Port Aventura i Tarragona. Finalment, l'R13 també tindrà afectacions i per tal de mantenir la connectivitat amb Valls, es prestarà un servei llançadora des de La Plana de Picamoixons.

Sant Vicenç, només per rodalies

Mentre durin les obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders els regionals entre Tarragona i Barcelona no hi pararan, però sí que funcionarà com a estació de rodalies.

Així, a l'R2 tots els trens de Sant Vicenç de Calders a Barcelona seran semidirectes, a excepció del primer i darrer. També s'ajustaran els horaris entre Sant Vicenç i Vilanova i es faran compatibles amb el nou servei regional, amb una freqüència de pas de 30 minuts.

Així mateix, des de l'ens ferroviari han assenyalat que es millora la connexió entre Castelldefels, Barcelona, Granollers els dies feiners i en hora punta.