El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que un total de 22 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers dos mesos de l'any, tres més que el 2024 (un +16%). Es tracta de 20 homes i 2 dones.

El 50% de les víctimes (11) han estat de col·lectius vulnerables: vuit motoristes, dos vianants i un ciclista. Les vies amb més víctimes mortals han estat la C-14 (2), l'AP-7 (2) i l'A-2 (2). La majoria d'accidents mortals s'han concentrat a les demarcacions de Barcelona (10) i Tarragona (9), a Lleida se n'han produït tres i cap a la demarcació de Girona.

En paral·lel, al llarg d'aquests dos mesos -gener i febrer- s'han registrat fins a 105 ferits de gravetat en accidents de trànsit, 12 més que en el mateix període de l'any passat.Trànsit recorda que en aquest inici del 2025 persisteix la tendència d'una mortalitat de motoristes «proporcionalment» elevada respecte al total de conductors morts, un 36% del total.

La resta de finats viatjaven en turisme (7), furgoneta (2) i camió (2). L'SCT fa una crida a motoristes, ciclistes i vianants a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat. I a la resta d'usuaris, Trànsit reclama respecte i prudència per reduir les víctimes d'aquests col·lectius.

12 de les víctimes tenien menys de 35 anys

Pel que fa als 22 sinistres mortals, sis han estat accidents simples, cinc xocs frontals, quatre encalços, quatre col·lisions laterals i dos atropellaments. Pel que fa a l'edat dels finats, les franges de 25 a 34 anys (7) i de 15 a 24 anys (5), aglutinen la meitat de les víctimes mortals.

La franja de 55 a 64 anys també suma cinc víctimes mortals. Per últim, si s'analitzen les morts per tipus de dia de la setmana, 14 han tingut lloc en dia feiner i 8 en cap de setmana, festiu o vigília de festiu.

Barcelona i Tarragona acumulen quasi el 90% dels morts

En aquest primer tram del 2025, les demarcacions de Barcelona i Tarragona han sumat 19 de les 22 víctimes mortals (86%). En el cas de Barcelona, 10 persones han perdut la vida a les carreteres, dues més que el 2024. En aquesta demarcació han mort cinc dels vuit motoristes.

A continuació, Tarragona registra un augment considerable de la sinistralitat, amb nou morts enguany, cinc més que l'any passat. Les dues víctimes mortals de vehicles pesants han tingut lloc en aquesta demarcació.

Quant a les carreteres lleidatanes, s'han registrat tres accidents mortals, el mateix nombre que el 2024, dos d'ells a la comarca del Segrià. Per últim, Girona es manté com l'única demarcació que no ha registrat víctimes mortals en aquests primers dos mesos. En el mateix període de l'any passat, van morir tres persones a les carreteres gironines.