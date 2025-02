Els Comuns defensen la taxa turística i demanen als visitants un «petit esforç» per mantenir els serveis públics

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Comuns han reaccionat al rebuig que ha causat l'increment de la taxa turística entre la patronal del sector. El portaveu del grup parlamentari, David Cid, ha respost que els turistes han de fer un «petit esforç» per mantenir els serveis públics, com fa la ciutadania. En aquest sentit, ha assenyalat que el turisme continua tenint xifres «rècord» i ha assenyalat que la mesura acordada amb el Govern té un «suport transversal» perquè hi estan d'acord des dels Comuns fins a l'alcalde de Salou, Pere Granados. A més, ha anunciat que presentaran mocions en els ajuntaments on tenen representació per aplicar el recàrrec municipal.

En una visita a Tarragona, Cid ha comentat que la patronal ha «d'entendre» que el sector també ha de «contribuir com ho fan els treballadors amb la seva nòmina». I ha insistit que els turistes han de fer un «esforç» per contraposar el «gran esforç» que fan els locals en el manteniment dels serveis públics.

També ha interpel·lat al sector immobiliari després d'haver pactat amb el Govern duplicar l'impost de transmissions fins al 20% per als grans tenidors. «Creiem en un model de país on la gent tingui un lloc on viure, això moltes vegades a Catalunya no està garantit», ha dit. «No defensem un model on els grans tenidors i els fons voltor vagin acumulant habitatges per fer negoci», ha afegit.

Finalment, el portaveu dels Comuns ha parlat de la comissió mixta d’Afers Econòmics que un major rol de la hisenda catalana en aquesta campanya de la renda. Cid ha celebrat la decisió i ha aprofitat per carregar contra Junts per la condonació del FLA. «Demano a totes les forces polítiques catalanes que no posin pals a les rodes», ha asseverat. «Jo no entendria que Junts per Catalunya es posés al costat dels que estaven muntant el numeret i marxant de la reunió donant un cop de porta», ha comentat.