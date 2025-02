El planeta també se salvarà a les aules

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim mes de març els centres escolars de la demarcació de Tarragona que formen part del programa Escoles Verdes es trobaran en tres Fòrums que se celebraran dimarts 18, dimarts 25 i dijous 27 a Vila-rodona, Gandesa i Altafulla. Així, Vila-rodona serà punt de trobada de dinou escoles de les comarques de la Conca de Barberà i l’Alt Camp; Gandesa acollirà onze escoles del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta; i Altafulla serà la seu del fòrum de catorze escoles de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès.

En les trobades hi participaran alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior, que dedicaran la jornada a aprofundir en la importància de la biodiversitat a través d’una acció ciutadana concreta: la creació d’un jardí de papallones municipal, un espai que afavorirà la presència de pol·linitzadors i ocells a l’entorn urbà.

Després de la rebuda institucional, els participants es dividiran en grups que aniran diversos espais dels municipis i a través de dinàmiques i tallers pràctics descobriran què és un jardí de papallones, per què són importants i quina biodiversitat poden atreure a les ciutats. En paral·lel, l’activitat permetrà treballar la importància de la natura en entorns urbans i el seu impacte en la sostenibilitat. A més, es comptarà amb una sessió específica per a docents sobre com introduir la biodiversitat a l’aula.

A la tarda tindran lloc els mercats d’experiències, una fira on cada centre exposarà en un estand un projecte d’Escola Verda, fomentant l’intercanvi d’idees i la creació de xarxa entre estudiants.

Les Escoles Verdes són centres educatius compromesos amb la sostenibilitat, que treballen per fomentar una educació ecosocial que transformi el centre educatiu i el seu entorn, per a la qual cosa fan xarxa amb altres entitats del territori. En l’actualitat hi ha més de 800 centres que formen part de la Xarxa d’Escoles Verdes, un programa que l’any passat va celebrar el 25è aniversari. A les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre els assessors del programa Escoles Verdes és Cel Rogent Educació Ambiental, una entitat que ofereix assessorament els centres que participen en el programa, així com formació al professorat. A més, faciliten el treball en xarxa i els punts de trobada.