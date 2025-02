El conveni Córner de la Diputació celebra 20 anys amb 37 signants

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

El conveni Córner, principal eina de promoció turística de la Diputació de Tarragona a la marca Costa Daurada, va celebrar ahir vint anys de vida. En aquesta nova edició, un total de 37 ens públics locals, associacions empresarials i ens privats van signar aquest document. Aquesta xifra suposa un augment de cinc signants respecte al darrer any i triplica el volum del primer conveni.

En concret, s’hi han afegit: Fundació Eurecat “El Paisatge dels Genis”, Associació Agències de Viatges Receptives de la Costa Daurada, Associació Golf Costa Daurada, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona. Alguns d’aquests ens ja formaven part anteriorment del conveni i ara s’han tornat a afegir.

El conveni Córner 2025 permetrà que els participants tinguin presència en les fires internacionals de ITB a Berlin i WTM a Londres així com la representació als congressos estatals de FITUR a Madrid, B-Travel a Barcelona i Navartur a Pamplona. A més els ens també participaran de campanyes de comunicació conjunta sota el paraigua de la Diputació de Tarragona. Com a novetat, els participants disposaran de material audiovisual personalitzat per la promoció de les seves destinacions. El conveni està dotat amb un pressupost de 437.000 euros.

Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació, afirma que aquesta eina permet «promocionar tant els territoris del litoral com els de l’interior». Llauradò valora que les dues dècades d’història del conveni «posen de manifest la sintonia entre el teixit socioeconòmic del territori i les institucions locals».

Per la seva part, el president del Patronat de Turisme, Carlos Brull, destaca que «l’esperit del conveni lliga amb el de la Diputació de sumar esforços per arribar més lluny», remarcant que aquesta eina «dona oportunitats als més petits per poder estar representats». A més, Brull considera que aquest conveni «ha sapigut evolucionar per donar resposta a les noves necessitats», incorporant accions adaptades al panorama digital.