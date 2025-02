Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil a Tarragona, gràcies a la col·laboració ciutadana, ha dut a terme diverses actuacions contra el maltractament animal durant els mesos de gener i febrer de 2025, en les quals s’ha procedit a investigar cinc persones en diferents localitats de la província.

En una hípica de Bellvei (Baix Penedès). es van localitzar sis cadells de raça Cellerer Andalús, els quals tenien la cua amputada (caudectomía). Després de realitzar les gestions pertinents, els agents van esbrinar que la intervenció va ser realitzada de manera artesanal i per motius estètics, sense les garanties sanitàries ni de benestar animal requerides per a això.

Des del Seprona expliquen que a mutilació de la cua en els gossos pot donar lloc a greus problemes que afecten la comunicació i equilibri de l’animal. A més la mutilació d’orelles o la cua dels gossos per qüestions estètiques estan totalment prohibides. Només és possible si es tracta d’una necessitat terapèutica per garantir la seva salut, que ha d’estar acreditada mitjançant informe d’un professional veterinari col·legiat o pertanyent a alguna administració pública, quedant constància en el registre d’identificació corresponent.

Una vegada identificat el propietari dels gossos, es va procedir a confeccionar diligències com a presumpte autor de delictes de maltractament animal, entregant-les al Jutjat de Guàrdia del Vendrell.

Dos bòxer desnodrits

El Seprona amb la col·laboració dels Vigilants Municipals del Catllar van rescatar a dos gossos de raça Boxer, els quals es trobaven a simple vista desnodrits.

Després de ser avaluats per un veterinari col·legiat, aquest va certificar que presentaven extrema desnutrició i havien començat a ingerir objectes no comestibles.

Els agents van identificar els propietaris dels cànids i van obrir diligències com a presumptes autors de sengles delictes de maltractament animal, que es van enviar al Jutjat d’Instrucció en funcions de Guardia dels de Tarragona.

Imatge dels bòxer desnodrits al Catllar.Guàrdia Civil

Cas en L’Alforja

A l’interior d’una parcel·la urbana els agents del Seprona van localitzar un gos adult mestís, el qual malvivia entre residus i ferralla. Immediatament es va procedir al seu rescat perquè fos atès per un veterinari col·legiat, el qual va certificar el seu greu estat, diagnosticant que patia leishmaniosi i desnutrició.

Una vegada identificat el responsable de l’animal es va procedir a instruir diligències com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal, entregant les mateixes al Jutjat d’Instrucció dels de Guàrdia de Reus.

Imatge del gos que vivia entre ferralla a l’Alforja.Guàrdia Civil

Gos en estat agònic en L’Aldea

Els agents del Seprona van trobar a l’interior d’una caseta que hi havia en una parcel·la rústica en l’Aldea un gos mestís que estava en pèssimes condicions, amb apreciable deteriorament físic i en un estat agònic.

Immediatament se'l va traslladar a centre veterinari, on el facultatiu que el va atendre, després de confirmar el seu deplorable i greu estat, no va poder fer res per salvar-li la vida.

Realitzades gestions es va aconseguir identificar responsable del malogrado animal, procedint a instruir diligències com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal, entregant les mateixes al Jutjat d’Instrucció dels de Guardia dels de Tortosa.

En tots els casos s’ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments afectats i associacions de la província de Tarragona, que fan possible la recuperació, tant física com psicològica dels animals rescatats i que puguin ser adoptats per terceres persones, donant-los així una nova oportunitat per a una vida digna.

El Codi Penal, castiga aquest tipus de fets amb penes fins i tot de presó i amb inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui a veure amb els animals.