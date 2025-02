ERC defensa al Congrés la jubilació anticipada del sector petroquímic

Concentració al Congrés de treballadors del sector petroquímic i de representants d'ERC per demanar un coeficient de reducció de l'edat de jubilació.ACN

El grup parlamentari d'ERC al Congrés dels Diputats ha registrat aquest dimarts una proposició no de llei (PNL) en què reclama a l'executiu espanyol que avanci l'edat de jubilació al sector petroquímic, en la línia dels drets que ja tenen consolidats altres col·lectius laborals com els bombers, els treballadors de la mineria o alguns cossos policials.

La iniciativa recorda que el desgast que implica aquesta activitat professional suposa un risc per a la salut i la seguretat. «Demanem que aquest col·lectiu no treballi fins a l'edat ordinària de jubilació, perquè a partir d'un determinat moment s'està posant en risc la salut», ha afirmat el diputat d'ERC per Tarragona Jordi Salvador.

El mateix Salvador i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'han fotografiat amb membres del col·lectiu a les escales dels lleons del Congrés dels Diputats. El Sindicat de Treballadors (STR) ha mobilitzat representants de tot l'Estat per ser presents al registre de la iniciativa. «Per nosaltres és un dia molt important perquè finalment arriba al Congrés una reivindicació històrica del nostre sector», ha afirmat el secretari d'Acció Sindical del STR, Toni Carmona.

La reivindicació per aconseguir un avançament de l'edat de jubilació va sorgir el 2021, i des d'aleshores el Sindicat de Treballadors ha impulsat una campanya de conscienciació amb mobilitzacions, impuls de mocions i declaracions de suport a Ajuntaments, Diputacions i comunitats autònomes i adhesions dels Comitès d’Empresa del sector amb l’objectiu de portar la qüestió al Congrés dels Diputats.