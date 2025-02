Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Fons de Transició Nuclear del 2024 tindran un pressupost de 76 milions d'euros, set menys que el 2023. Aquest dimarts s'ha reunit l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear al Consell Comarcal de la Terra Alta i el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Torres, ha indicat que en les pròximes dues trobades que se celebraran a Ascó i Vandellòs s'acabarà de determinar on es destinaran.

De moment, d'aquests 76 milions, 49 ja estan compromesos. Als 27 restants caldrà afegir-hi 23 MEUR més d'un primer avançament del 2025, amb la qual cosa encara els diners a repartir seran 50 milions d'euros. Torres ha afegit que aquest dimarts han continuat treballant en el reglament de distribució, que s'ha d'enllestir en les següents sessions.

Torres ha apuntat que la reunió ha estat «molt informativa», sense «grans decisions». Un dels temes que s'ha tractat ha estat «madurar el model de distribució dels fons» amb l'objectiu de «ser cada vegada més previsibles per a les empreses i les entitats locals». «Hem de ser avorrits», ha expressat, ja que això donarà «estabilitat, que és el que busca l'empresa».

En la seva opinió, els diners han d'enfocar-se a «inversió en infraestructures, una convocatòria d'empreses, una per ens locals i un canal per assumir alguns projectes singulars». «A partir d'aquí hem de trobar un model de distribució que sigui òptim i hi estiguem tots còmodes per replicar anualment i no anar reinventant els projectes a finançar cada any», ha manifestat.