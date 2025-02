Els albergs juvenils de Tarragona superen les 66.000 pernoctacions el 2024

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 20 albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut van rebre l’any passat 2024 un total de 137.193 usuaris que van generar fins a 374.914 pernoctacions.

Aquests resultats suposen un increment de 8.330 pernoctacions en relació amb el 2023, un 2,2% més, i una plena recuperació en comparació amb les pernoctacions registrades a la xarxa pública el 2020, coincidint amb la pandèmia, quan es van assolir les 130.691 pernoctacions.

La major part de l’activitat als albergs el 2024 va derivar dels programes de contingut social que anualment tenen lloc a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat).

Així, el 21% de les pernoctacions tenen origen en programes de necessitat social, és a dir, per poder atendre col·lectius específics, com ara dones víctimes de violència masclista amb fills a càrrec, persones refugiades de Creu Roja i menors no acompanyats; el 20% provenen del programa 'Vacances en família', que en l’edició passada va acollir fins a 7.650 famílies; el 9% són del programa d’activitats escolars 'Una eina al servei de l’escola', que va portar 462 escoles als albergs; el 4% van correspondre a les colònies de 'L’estiu és teu!', 2.466 infants i joves el 2024; un altre 4% són dels Camps d’Aprenentatge del Departament d’Educació, i un 2% va estar associat als albergs que també funcionen com a residències d’estudiants (Girona, Lleida, Vic i la Seu d’Urgell).

Per altra banda, el turisme juvenil que també promouen els albergs de la Xanascat va captar la major part de les pernoctacions del 2024 a través de reserves fetes per part de grups o agències de viatges. Bona part dels grups correspon a entitats socials i culturals del país.

En total, la Xanascat té convenis amb una vintena d’entitats del país i allotja centenars d’entitats d’educació el lleure i altres associacions i grups organitzats cada any. Així mateix, el 9% van ser pernoctacions derivades de passavolants o de turistes que van acudir a les instal·lacions de la Xanascat per compte propi.

D'altra banda, el total d’ingressos operatius de l’any 2024 resultat de tota l’activitat alberguista va ascendir als 13,2 milions d'euros, una xifra que també suposa un 10,7% d’increment respecte al curs 2023.

Els albergs que han concentrat més activitat han estat, per aquest ordre, el de Lleida (42.093 pernoctacions), Coma-ruga (34.637), Vic (32.886), La Molina (27.950), Barcelona (27.373), El Masnou (25.325), L’Escala (24.724), Núria (22.647), La Seu d’Urgell (18.085), Girona (16.915), Cabrera de Mar (16.887), Planoles (16.170), L’Espluga de Francolí (14.975), Deltebre (10.711), Sant Joan de les Abadesses (9.467), Manresa (8.569), Olot (8.234), Tremp (6.238), Poble Nou del Delta (5.750) i La Vall d’en Bas (5.278).

D’altra banda, els mesos de major afluència han estat els de juliol (50.041 pernoctacions), maig (39.460) i agost (39.319), seguits de juny (38.824), març (37.203), abril (32.180), octubre (29.744), febrer (26.924), setembre (22.708), novembre (21.911), gener (20.691) i desembre (15.909).

I en relació al perfil dels usuaris, la majoria (57,3%) responen al perfil de persona menor de 30 anys. La Xanascat rebrà aquest 2025 un impuls a través dels fons europeus Next Generation que gestiona la Generalitat. En concret, l’Agència Catalana de la Joventut —gestora d’aquests fons— invertirà un total de 6.636.870 euros als albergs de Tremp, Cabrera de Mar, Lleida, Vic, L’Espluga de Francolí i L’Escala.

La major part de les inversions serviran per climatitzar les sales i els dormidors. Així mateix, es preveu instal·lar plaques fotovoltaiques en diversos albergs per augmentar la generació d’energia renovable.

Altres actuacions en marxa són la millora de l’aïllament tèrmic, amb mesures com el canvi de finestres per tancaments més eficients, la substitució de calderes per noves d’alt rendiment, l’escalfament d’aigua sanitària per aerotèrmia, la generació d’ombres o la captació de geotèrmia per captar més energia eficient que alimenti el sistema de climatització.