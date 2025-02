Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegada del Govern a Tarragona, Lucía López, i la directora del CAT112, Irene Fornós, acompanyades del director dels serveis territorials d’Interior a Tarragona, Carlos Enrique López, han presentat aquest matí a l’edifici CAT112 de Reus el balanç d’activitat del telèfon d’emergències 112 a la vegueria del Camp de Tarragona durant el 2024. A la presentació hi han assistit també comandaments del CAT112, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Cos d’Agents Rurals i SEM.

Des de la vegueria del Camp de Tarragona, l’any 2024 es van fer un total de 181.039 trucades, gairebé un 2% més (1,90%) que l’any 2023, quan se’n van fer 177.670. L’any 2020 les trucades a les comarques de Tarragona van ser 155.150, de manera que els darrers anys les trucades han augmentat un 16,7%. Pel que fa a Catalunya, les trucades a la vegueria del Camp de Tarragona representen un 7,7% del total.

L’any 2024, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 40.722 trucades amb origen a la vegueria del Camp de Tarragona, un 2,8% més que durant el mateix període del 2023, en què es van rebre 39.622 trucades. D’aquesta manera, es manté la tendència a l’alça dels darrers anys, amb 30.383 trucades el 2020; 34.384 el 2021; i 36.792 el 2022. Per tant, en els darrers quatre anys hi ha hagut un increment de més de 10.000 trucades. Les trucades realitzades al 112 des de la vegueria del Camp de Tarragona l’any passat van representar l’1,7% respecte al total de Catalunya.

Un 33% de les trucades van ser per motius de seguretat (60.484) davant les 59.405 el 2023, amb un increment d’un 1,82% d’un any respecte a l’altre. El 32% de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 57.588 trucades el 2024 i 55.254 trucades el 2023, la qual cosa implica un augment del 4,2% respecte a l’any anterior. Per motius de trànsit van fer-se 28.366 trucades l’any passat (el 15%) i 26.270 l’any 2023, el que implica un augment del 7,9%. Per incendis es van fer el 6% de les trucades l’any passat (10.340 el 2024 i 14.639 el 2023), amb un notable descens del 29,3% entre ambdós anys. En últim lloc, les trucades per motius de civisme van representar el 5% de les trucades l’any passat (8.553) mentre que van ser 8.495 l’any anterior, el que vol dir un petit ascens del 0,68% entre els dos anys.

Entre els episodis rellevants que van generar més trucades durant el 2024 destaquen la revetlla de Sant Joan, amb un total de 1.515 trucades durant els dies 23 i 24 de juny; un episodi de forts vents el dia 7 de desembre amb 1.116 trucades; i diversos incendis els dies 27 de juliol (893); 9 d’agost (903) i 21 de setembre (852). Durant la DANA, el 4 de novembre es van rebre un total de 876 trucades des de les comarques de Tarragona.

Trucades per comarques

Respecte a la distribució comarcal, el Tarragonès és l’origen del 55% de les trucades al 112 fetes des de la vegueria, seguida pel Baix Camp (34%), per l’Alt Camp (7%), la Conca de Barberà (3%) i el Priorat (1%).

Des del Tarragonès l’any passat es van fer 99.425 trucades al telèfon d’emergències 112 mentre que es van fer 95.773 trucades el 2023 (un 3,8% més que l’any anterior). La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat, concretament un 35,3%, amb 35.110 trucades el 2024 i 33.598 el 2023; un 32,5% de les trucades van ser demanar assistència sanitària, 32.300 trucades el 2024 davant les 30.845 el 2023; 13.574 trucades per motius de trànsit (13,6%) i 12.261 el 2023; per incendis 5.047 trucades el 2024 (5,08%) i 7.229 durant el 2023; i per civisme 4.978 trucades el 2024 (4,01%) davant les 4.634 del 2023.

Més de la meitat (un 53,6%) de les trucades al 112 l’any 2024 des del Tarragonès es van fer des de Tarragona (53.306 trucades respecte a les 52.656 trucades l’any anterior). El segon municipi amb més trucades va ser Salou (16.461); Vila-seca (6.568); Torredembarra (4.452) i Roda de Berà (4.235).

Durant el 2024, un 45% de les trucades al 112 fetes des de l’Alt Camp es van concentrar a Valls. En aquesta comarca es van realitzar l’any passat 12.797 trucades operatives al telèfon d’emergències 112, un 5,3% menys que l’any 2023 (13.513). En el 29,8% de les trucades es tractava de temes de seguretat (3.816 davant les 3.916 del 2023). Un 26,7% de les trucades fetes l’any passat des de l’Alt Camp van ser per demanar assistència sanitària (3.420 davant les 3.494 del 2023); un 21,6% van ser per motius de trànsit (2.767 davant les 2.955 trucades el 2023); un 8,6% per incendis (1.098 mentre que l’any anterior van ser 1.624), i un 3,6% van ser per motius civisme (467 l’any 2024 i 548 l’any 2023).

Un 45% de les trucades a emergències l’any 2024 des de l’Alt Camp es van fer des de Valls (5.761 l’any 2024, i 5.921 el 2023). Alcover va ser el segon municipi amb més trucades de l’Alt Camp (1.491); seguit del Pla de Santa Maria (818); Vallmoll (577) i Vila-rodona (558).

Les trucades al 112 fetes des de Reus suposen el 55% del total de rebudes des del Baix Camp durant el 2024. Des del Baix Camp l’any passat es van fer 60.843 trucades al telèfon d’emergències 112, un 0,2% menys que l’any anterior (60.974 trucades). Més d’un terç de les trucades (33%) van ser per motius de seguretat, 20.080 trucades el 2024 davant les 20.573 fetes l’any 2023. Un altre terç de les trucades (32,8%) es van fer per demanar assistència sanitària (19.949 trucades) davant les 19.045 de l’any anterior; per motius de trànsit es va fer el 15,8% de les trucades l’any passat (9.600) davant les 8.920 trucades l’any anterior. Per incendis se’n van fer 3.113 el 2024 (5%) i 4.625 el 2023. I per civisme es van fer 2.730 trucades (4,5%) el 2024 i 2.934 el 2023.

Més de la meitat (55%) de les trucades al 112 l’any passat des del Baix Camp es van originar a Reus, 33.487 trucades el 2024 i 33.706 trucades el 2023). El segon municipi amb més volum de trucades va ser Cambrils (9.675); Mont-roig del Camp (5.109); Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (3.446) i La Selva del Camp (1.379).

La majoria de trucades a la Conca de Barberà van ser per motius de trànsit (31,7%). Des de la Conca de Barberà l’any passat es van fer 5.858 trucades al telèfon d’emergències 112, un 8,3% més que l’any anterior (5.411 trucades). El gran volum de trucades (1.857) va ser per motius de trànsit, el que significa un 31,7% del total, mentre que l’any anterior van ser 1.623; seguides de les d’assistència sanitària (1.336 trucades) que van representar el 23% davant les 1.300 del 2023; per motius de seguretat l’any passat es van fer 1.141 trucades (19,5%) davant les 969 que es van fer el 2023; per incendis van ser 769 trucades (13%) mentre que el 2023 van ser 876 trucades; i per motius de civisme es van fer 289 trucades el 2024 i 286 l’any 2023 (4,9%).

Gairebé la meitat (45,3%) de les trucades al 112 l’any 2024 des de la Conca de Barberà es van fer des de Montblanc (2.550 trucades davant les 1.897 fetes el 2023). L’Espluga de Francolí va ser el segon municipi amb més volum de trucades (882); seguit de Vimbodí i Poblet (381); Sarral (358) i Santa Coloma de Queralt (321).

Les trucades al 112 des del Priorat van augmentar un 6% respecte a l’any anterior. Des del Priorat l’any passat es van fer 2.116 trucades al telèfon d’emergències 112 mentre que van ser 1.999 l’any anterior, que representa un augment del 5,9%. La majoria d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 583 (27,5%) davant les 570 de l’any 2023; per motius de trànsit 568 (26,8%) mentre que van ser 511 trucades l’any 2023. Per motius de seguretat van ser 337 trucades (15,9%), mentre que el 2023 van ser 349; per incendis 313 trucades (14,8%) davant les 285 trucades de l’any anterior, i per civisme 89 trucades (4,2%) davant els 93 avisos del 2023.

Un 20,3% de les trucades al 112 del Priorat l’any 2024 es van fer des de Falset (429 trucades l’any passat davant les 418 durant el 2023). El segon municipi va ser Cornudella de Montsant (240); Marçà (220); Pradell de la Teixeta (140) i La Figuera (126).