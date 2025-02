Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Direcció General de Turisme ha engegat la coordinació amb 35 municipis catalans, tres a la demaració de Tarragona, per identificar allotjaments turístics il·legals. Aquest dimecres ha començat la formació amb tècnics, inspectors i agents del cos de policia, entre d’altres, per compartir l’ús de la plataforma que utilitza la Generalitat per localitzar anuncis d’aquest tipus d’habitatges que s’ofereixen a Internet.

La directora general de Turisme, Cristina Lagé, ha explicat a l’ACN que «facilita» la feina als ens locals i a més té el component de «la proximitat», perquè «fins i tot potser es coneix el propietari» i això suposa «un avantatge». Lagé ha recordat que amb aquest mecanisme, el Govern l’any passat va trobar uns 3.500 anuncis amb «indicis» de ser fraudulents.

La directora general de Turisme ha assenyalat que aquesta eina pot «arribar a ser sancionadora», amb multes que van des dels 600 euros fins als 600.000. Lagé ha concretat que s’apliquen quan el responsable «no ha fet absolutament res, no té el que ha de tenir i ni ha pagat». Amb tot, ha reconegut que les administracions «tenen la llibertat» de no retirar la publicitat, ja que té l’aval dels tribunals. Lagé ha dit que «la gran majoria» treuen l’anunci d’Internet i això «és el més important». Alhora, ha defensat que «no tothom ho fa malament» i es poden donar casos en què hi hagi «un error administratiu».

Lagé ha assegurat que el turisme és «una indústria importantíssima» per a Catalunya, tant per a l’economia com per a la societat, però «s’ha de fer un control» perquè «es pugui continuar desenvolupant». En aquest sentit, ha ressaltat que la compartició de la plataforma amb els ajuntaments també «facilita la convivència» entre els veïns i els turistes.

La directora general ha indicat que «la societat està canviant» i també ho està fent el turisme, a la vegada, s’ha pres «consciència» de l’impacte d’aquesta activitat «a tots els nivells». Tot i això, ha fet èmfasi que «el missatge que es vol llançar és que es fa perquè la indústria funcioni».

La trentena de consistoris que han pres part en aquesta primera trobada són de diferents zones costaneres com ara Tossa de Mar (Selva), Canet de Mar (Maresme), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), Cambrils (Baix Camp), Calella (Maresme), Sitges (Garraf) i Castelldefels (Baix Llobregat). També d’àrees de muntanya com per exemple la Vall de Boí, Tremp, Santa Pau (Garrotxa) i Ripoll, així com d’altres punts del territori com Vidreres (Selva), Mont-roig del Camp (Baix Camp), Santa Coloma de Gramenet i Vilanova del Vallès.