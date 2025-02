Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El CO2 és un gas que es troba naturalment a l’atmosfera, però també és un subproducte de diversos processos industrials i agroalimentaris. És un dels gasos d’efecte hivernacle més coneguts i preocupants a causa del seu impacte en l’escalfament global i la seva persistència a l’atmosfera durant un segle.

No obstant això, també té múltiples aplicacions en diferents indústries. Aquesta és la visió darrere d’Orchestra Scientific, una spin-off de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): capturar el diòxid de carboni dels processos industrials i purificar-lo per a la seva reutilització o comercialització, promovent una economia circular sostenible i assolint emissions zero o fins i tot negatives.

L’start-up es va fundar a partir de la recerca fonamental realitzada pel grup de l’ICIQ liderat pel professor JR Galán-Mascarós. En aquesta fase de demostració, Orchestra Scientific està provant la seva tecnologia al celler Familia Torres per concentrar el CO2 capturat durant la fermentació dels vins. El celler reutilitza aquest CO2 biogènic com a gas inert als dipòsits de vi per evitar l’oxidació.

Aquestes proves permeten a l’equip de l’spin-off demostrar l’eficàcia i eficiència de la seva tecnologia en entorns operatius reals i a escala industrial rellevant. En un futur pròxim, aquesta demostració obrirà el camí per a la comercialització en indústries amb baixes emissions de CO2 que necessiten CO2 d’alta puresa. Tanmateix, el potencial va més enllà: gràcies a la seva escalabilitat, la tecnologia continuarà evolucionant mitjançant més proves i desplegament al mercat en sectors amb altes emissions com la producció d’acer, ciment, petroquímica i biogàs.

La tecnologia d’Orchestra Scientific es basa en xarxes metall-orgàniques. Aquestes són estructures cristal·lines microscòpiques de gran porositat. Tot comença amb un àtom de metall al qual s’uneixen lligands, altres molècules en aquest cas orgàniques (que contenen carboni).