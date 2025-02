Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Viajes National Geographic ha llançat la tercera edició dels Premis dels Lectors, un reconeixement als millors destins, experiències i projectes turístics del moment. Amb 16 categories i 5 nominats en cadascuna, aquests guardons s’han consolidat com un referent en el sector.

Els lectors de la revista podran votar els seus favorits a través de la web de Viajes National Geographic entre el 21 de gener i el 21 de febrer de 2025. Els guanyadors es donaran a conèixer el 22 d’abril a l’edició impresa de la publicació.

Costa Daurada, entre les candidates

La província de Tarragona tindrà un paper destacat en aquesta edició, ja que la Costa Daurada ha estat nominada a la categoria de Millor Destí de Platja d’Espanya.

«En aquest litoral, situat entre la desembocadura del Riu Foix i el Delta de l'Ebre, les platges semblen no acabar mai. N'hi ha urbanes, secretes, amb castell, entre aiguamolls o abraçades per roques i pins. Algunes s'estenen diversos quilòmetres i altres són petites cales. I no obstant això, totes comparteixen una característica única: el to daurat de la seva sorra, que va donar nom a la costa», explica la revista a la seva pàgina web.

Altres candidats són el Cap de Gata (Almeria), que la revista destaca pes les seves «aigües cristal·lines i paisatges volcànics»; les Ries Baixes (Galícia), per les seves «aigües tranquil·les, illes petites i pobles pesquers; Gran Canària, amb «espais únics com les dunes de Maspalomas o les platges de les Canteres; i la Costa Occidental de Cantàbria i la «seva característica fusió entre el verd dels seus camps i el blau intens del mar».

Aquesta candidatura reafirma la seva posició com una destinació turística de referència, gràcies a la combinació d’un litoral privilegiat, una oferta diversificada i un compromís amb la sostenibilitat.

Els Premis dels Lectors destaquen el millor del turisme sostenible, cultural i gastronòmic, posant en valor aquells projectes i destinacions que marquen tendència.

Amb 1,2 milions de lectors mensuals, Viajes National Geographic és la revista de viatges més llegida d’Espanya, superant fins i tot els principals diaris del país.

La seva influència la converteix en un altaveu clau per a la promoció turística, consolidant aquests premis com una de les distincions més prestigioses del sector.