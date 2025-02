Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre dels lladres de carretera més actius de la província de Tarragona, especialitzats en furts a autopistes i gasolineres.

Aquests delinqüents, coneguts com a pisteros, operaven en grups organitzats per executar els robatoris amb la màxima rapidesa i discreció. Mentre un d’ells es quedava al volant del vehicle preparat per fugir, un altre distreia la víctima i un tercer aprofitava per robar objectes de valor de l’interior del cotxe abans d’escapar a gran velocitat.

Segons informa el Diari de Tarragona, un dels casos es va produir el passat 14 de gener en una gasolinera de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Una dona de nacionalitat italiana va ser víctima d’un furt quan va parar a repostar.

Mentre es dirigia a la caixa per fer el pagament, un dels lladres va iniciar una conversa amb la persona que l’acompanyava i es va apropar al vehicle per distreure-la.

En aquell moment, un altre membre del grup va obrir la porta i va sostreure el bolso de la conductora, que contenia diners en efectiu, documentació i targetes bancàries. Poc després, els lladres van fer compres fraudulentes amb les targetes, incloent-hi un pagament en un estanc.

Les càmeres de seguretat de la gasolinera i de l’estanc van ser claus per identificar els sospitosos i iniciar una investigació. Després de setmanes de seguiment, els Mossos van aconseguir localitzar i detenir el conductor del vehicle a l’Hospitalet de l’Infant, un home d’uns 60 anys amb més d’un centenar d’antecedents policials per fets similars.

Poc després, els altres tres implicats van ser arrestats en diferents punts: un a Barcelona i els altres dos a l’àrea de servei d’El Mèdol, a Tarragona.

Aquests grups actuarien de manera habitual en autopistes i aeròdroms de tot Catalunya, seleccionant víctimes d’edat avançada i utilitzant vehicles de lloguer provinents d’altres comunitats, com València, per dificultar la seva identificació.

Els quatre detinguts estan acusats de delictes de furt, estafa i pertinença a grup criminal. A més, a un d’ells se li imputa un delicte de falsedat documental i a un altre, la sostracció d’un vehicle.