La inflació ha repuntat dues dècimes durant aquest mes de gener al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre segons les dades que ha fet públiques aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual ha escalat un 3,1% aquest mes passat respecte el 2,9% del desembre. Ho ha fet, principalment, l'alça de preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat gas i altres combustibles.

Segons l'INE, aquest capítol ha registrat un increment del 9,8%, superant el 9,1% interanual del mes anterior. Les begudes alcohòliques i el tabac segueixen també la seva tendència a l'alça, fins el 4,7%, i en menor proporció ho fan els aliments i les begudes no alcohòliques, un 2,6%.

L'oci i la cultura també s'han encarit, en aquest cas un 2,2%, per sota del 3,9% interanual de desembre. Pujades més moderades registren capítols com les comunicacions, un 1,4%, la sanitat, 1,1% o el transport, amb 0,7%. Per contra, baixen els preus de vestit i calçat, un -4,2%, amb les rebaixes de gener. També els mobles, articles de la llar i manteniment es redueixen un -0,5%.