El Govern ampliarà la xarxa d'Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) per fer tràmits administratius de manera presencial a totes les vegueries. Entre enguany i el 2027 es posaran en funcionament sis noves oficines: dues a Barcelona i una a l'Alt Pirineu, la del Penedès i la de Puigcerdà es traslladaran i s'ampliaran, i la de Lleida també s'ubicarà en un nou espai i passarà a ser integrada.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha insistit que seran «persones atenent persones» i que servirà per «tenir una finestreta única integrada per atendre tots els serveis de la Generalitat». A més, al primer trimestre de 2026 es desplegarà el servei d'oficines mòbils per arribar a 80 municipis de zones rurals després de la prova pilot a l'Ebre.

Les noves OAC se sumaran a les que ja existeixen: la de Tarragona, Girona, Terres de l’Ebre i Catalunya Central, arribant a un total de deu oficines. Dalmau ha fet l'anunci des de l'OAC de Tarragona, en funcionament des del mes de novembre, i ha aprofitat per explicar que quan estiguin la resta oberta, s'arribarà als 153 informadors. El conseller ha dit que aquest model que recull també projectes de l'executiu de Pere Aragonès se «singularitza» perquè són «persones atenent persones».

El Govern afirma que destinarà 18 milions d'euros en el nou model d'atenció ciutadana amb les OAC i d'altres serveis com les oficines mòbils, els agents digitals i el programa pilot de vídeo atenció. «No és l'atenció de cada departament, sinó que el Govern és únic i l'atenció ciutadana és única», ha comentat Dalmau mentre assenyalava que treballen «pel país sencer».

Servei d'oficines mòbils

D'altra banda, aquest any es durà a terme la licitació de cinc vehicles per fer arribar el servei d'oficina mòbil a 80 municipis més de totes les demarcacions, especialment de les zones rurals. Està previst que es posi en marxa durant el primer trimestre de 2026. «La voluntat és portar l'atenció ciutadana quasi porta a porta, poble a poble del país», ha indicat Dalmau.

D'aquest servei s'ha dut a terme una prova pilot en 33 municipis de les Terres de l'Ebre des del juny de l'any passat. Des que està en marxa ha atès un total de 427 usuaris, i alguns dels tràmits més sol·licitats han sigut la renovació del títol de família nombrosa, emissions de l’idCat o ajudes per a infants, pensions i el reconeixement del grau de discapacitat, segons informen des del Govern.