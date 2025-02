Grupo Castilla engega un curs de RH amb contractació de feina assegurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grupo Castilla ha engegat un curs de Recursos Humans que ofereix contractació de feina assegurada. Gràcies a la iniciativa promoguda per la companyia, el SEPE i el SOC homologuen, per primera vegada, una formació ocupacional de 640 hores en l’àmbit de la consultoria HCM (Human Capital Management), que en català significa Gestió del Capital Humà.

La primera edició del curs s’iniciarà previsiblement entre els mesos de març i abril a la seu central del Grupo Castilla, a Riudoms. Aquesta compta amb una capacitat per a un total de vint alumnes. Aquest programa, d’àmbit nacional, sorgeix en un context on les empreses tecnològiques afronten importants desafiaments per la falta de talent.

El curs, inclòs en el catàleg d’Especialitats Formatives del SEPE i cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc del programa ‘Forma i Insereix’, està dirigit a persones desocupades interessades a desenvolupar-se en l’àmbit dels Recursos Humans (RRHH).

Segons explica el director executiu de Grupo Castilla, Carles Castilla, «el curs que engeguem és una gran oportunitat. Aquest incorpora una formació teoricopràctica completa impartida per experts de la casa i del sector. En un món cada vegada més digital, hem de preparar als nostres joves per a les professions del futur. El valor de les persones, juntament amb el seu potencial, és cabdal».

Amb la col·laboració del Clúster TIC Sud i les administracions públiques, aquest projecte impulsa el desenvolupament del nou talent. Al seu torn, crea una ocupació de valor en el territori, d’alta demanda en el mercat i amb gran projecció de futur. Sergi Novo, gerent del Clúster TicSud, explica que es troben «molt contents de facilitar una altra gran iniciativa 3T: Talent, Tecnologia i Territori».

Ocupació garantida

Els millors alumnes que superin les proves d’avaluació s’incorporaran a Grupo Castilla amb un pla de carrera per a impulsar el seu desenvolupament professional. Així mateix, tots els alumnes formaran part d’una borsa d’ocupació per a facilitar la seva inserció laboral. Les inscripcions es poden tramitar a través de la pàgina web del Grupo Castilla.