Un informe de la Generalitat no contempla lucre cessant per aturar el projecte de Hard Rock

La CUP i la plataforma Aturem Hard Rock han fet públic un informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya sobre els possibles costos d’aturar el projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou. El document, encarregat el 2023 durant la presidència de Pere Aragonès, valora els hipotètics escenaris jurídics si s’aturés o es modifiqués el desplegament del complex turístic.

L’informe jurídic desestima la majoria de les repercussions econòmiques per indemnitzacions a l’administració catalana, desmentint així anteriors informacions que parlaven d’un cost de 50 milions d’euros per aturar el projecte. Un dels supòsits que més estudia el text és la no aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) necessari per autoritzar el projecte o la possibilitat que el PDU no contempli l’activitat de casino.

En el primer cas, el gabinet no considera que pogués prosperar una eventual reclamació per lucre cessant, però sí que contempla una demanda per dany emergent. En aquest cas, Hard Rock podria demanar compensacions respecte a les despeses efectuades des de l’autorització del casino de 2018, tot i que el document no especifica la possible quantia.

Pel que fa al segon cas, Hard Rock podria presentar una reclamació per danys per uns termes desfavorables als seus interessos, tot i que el gabinet al·lega que «no podria prosperar». Quant als danys emergents, es donaria el mateix cas que en l’anterior supòsit. A més, en els dos casos, serà necessària la devolució de la fiança de 10 milions d’euros efectuada el 2018.

En qualsevol cas, el document també fa al·lusió a què el contracte de compravenda firmat entre Criteria Caixa, Hard Rock i l’INCASOL no obliga els tercers a fer efectiva la venda dels terrenys als segons i posa en dubte la participació de l’ens públic al tràmit, qualificant-lo d’«anòmal». Per tot plegat, des de la plataforma Aturem Hard Rock han acusat el Govern de «mentides i falsedats».

«No s’amaguen informes»

Davant la publicitat de l’informe, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha negat que «el Govern amagui informes als grups parlamentaris», aclarint que ha entregat a la CUP «la informació que van demanar». Malgrat tot, la portaveu ha evitat referir-se a la possibilitat d’indemnitzacions per aturar el Hard Rock i apunta que no seria «ni prudent ni rigorós» fer aquest tipus de valoracions.

En la mateixa línia, la portaveu parlamentària d’ERC, Ester Capella, nega que s’hagi ocultat cap informe durant la legislatura de Pere Aragonès. L’exconsellera de Territori ha defensat que els governs siguin «prudents» i elaborin estudis per conèixer les conseqüències de les decisions que prenen.

Per la seva part, Jéssica Albiach, presidenta dels Comuns, ha demanat explicacions a Junts i ERC per la implicació de l’Incasòl a l’operació urbanística del Hard Rock. Des de Junts, la portaveu al Parlament, Monica Sales, ha garantit que «Damià Calvet donarà les explicacions necessàries».