Els trens poden circular fora del seu horari habitual a l'R13 i l'R15 per una incidència a les instal·lacions entre Salomó i Roda de Berà. Un cop solucionada la incidència, els trens recuperen progressivament les freqüències i horaris de pas habituals. En paral·lel, hi ha altres incidències a la xarxa ferroviària.

Es registren retards d'uns 15 minuts a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per un robatori de cable entre les estacions de Passeig de Gràcia i Clot de Barcelona. A petició dels Mossos d'Esquadra, se circula per via única en aquest tram.

Passa el mateix també a l'R11 i l'RG1, on se circula per via única entre Girona i Caldes de Malavella per incidència a les instal·lacions.