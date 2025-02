Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que s'està redactant el projecte del tercer carril del tram ebrenc de l'AP-7, entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. L'obra costarà 162 MEUR i ha dit que no quedarà relegada pel tercer carril per a trànsit pesat que ha anunciat per a l'AP-7 de Castelló, amb una inversió de 50 MEUR.

Preguntat per la senadora d'ERC, Laura Castel, sobre la situació de col·lapse de divendres passat, amb més de 14 hores de retencions i cues per un accident mortal, Puente ha defensat que hi ha un programa d'accions per millorar l'AP-7 i l'AP-2, amb aportacions plurianuals fins a 2031 de 250 MEUR, i que el Govern prepara un protocol d'actuació per a situacions com la de divendres.

La senadora republicana Laura Castel ha qualificat «d'esperançador» que el Ministeri ratifiqui que el tercer carril del tram ebrenc de l'AP-7 està en redacció, però ha demanat celeritat perquè es concreti un calendari d'execució. Castel ha interpel·lat al ministre Óscar Puente en la sessió plenària de la cambra alta d'aquest dimarts, sobre la situació que es va viure per un accident mortal amb tres camions implicats a l'AP-7 divendres. La republicana també ha plantejat incloure al projecte una millora de l'N-340 per «convertir-la en una autovia», tenint en compte que l'A-7 acaba a l'Hospitalet de l'Infant.

El ministre de Transport ha remarcat «els canvis d'hàbits de mobilitat» que ha suposat l'alliberament de peatges en 463 quilòmetres d'autopistes a Catalunya i ha recordat que es treballa «amb un programa d'actuacions» en marxa, tant a l'AP-2 com a l'AP-7, que es va acordar amb el Govern d'ERC. Aquest pla inclou estudis previs sobre l'actual distribució de la demanda del trànsit des de l'alliberament de les autopistes i nous enllaços al Vendrell, Roda de Berà, o l'Hospitalet de l'Infant.

Tot i assenyalar que «la gestió del tràfic no és competència» del Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, Puente ha defensat que la Generalitat «està millorant els protocols d'actuació» en situacions com la de divendres i que està previst implementar un sistema de senyalització intel·ligent entre Hospitalet i l'Ampolla per limitar la velocitat segons el volum de trànsit, i fer-la variable o prohibir els avançaments de camions quan convingui.