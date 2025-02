Un ‘pessimista amb esperança’ que ens fa pensar ara i aquí

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat mes de desembre Eudald Carbonell (Ribes de Freser, 1953) rebia de mans de Salvador Illa la Creu de Sant Jordi. «Rebo aquest premi amb el cap i el cor, com un reflex del treball que he fet durant anys per contribuir a un futur millor per a l’espècie humana», afirmava l’arqueòleg, catedràtic en Prehistòria i vicepresident de la Fundació Atapuerca.

Carbonell sempre ha defensat la importància de l’arqueologia i la prehistòria per comprendre millor la nostra espècie i reflexionar sobre la nostra pròpia evolució. En la seva faceta divulgativa, és autor d’una desena de llibres, el més recent dels quals és De la caverna al cosmos. Nous horitzons per a l’espècie humana (Ara Llibres, 2024).

En aquest assaig, escrit amb el seu característic llenguatge clar i concís, Carbonell avisa que «entendre com ens hem fet humans ens ofereix moltes pistes de com ens hem de pensar i repensar com a espècie, o espècies, en el futur. Sense projectar-nos en el futur, no tindrem present conscient». També afirma que la humanitat ha entrat en una nova fase evolutiva que implica canvis cada vegada més ràpids i panorames incerts.

En aquest escenari, prediu que no estarem sols, sinó que compartirem l’espai i el temps amb noves espècies que haurem generat nosaltres mateixos i amb les quals deixarem de ser humans per convertir-nos primer en transhumans i finalment en posthumans: «El rastre del que hem estat i del que som ara el pot escombrar el vendaval d’allò que ja està venint: la revolució científico-tecnològica, la qual ens porta de forma irreversible a la transhumanitat i, amb la seva socialització, a la posthumanitat».

«En aquest assaig no plantejo endevinar el nostre futur, però sí comprendre el nostre present. Ni les boles de cristall més avançades poden utilitzar-se amb eficiència amb aquesta finalitat. El nostre futur no s’endevina tirant les cartes. La meva intenció no és fer de Nostradamus; no som fer una prospecció de l’espècie per saber de què és capaç per sobreviure i convertir-se en transcendent», afirma.

En el seu afany divulgatiu, Eudald Carbonell sempre ha mostrat un gran interès a presentar els seus llibres. Aquesta mateixa setmana ho farà en quatre punts de la demarcació, sent la primera vegada que tornarà a Tarragona després d’haver rebut la Creu de Sant Jordi. En les presentacions estarà acompanyat de la periodista tarragonina Cinta Bellmunt, una persona molt pròxima a la seva obra, que conversarà amb l’autor sobre les qüestions centrals del llibre.

«En la meva opinió, aquest llibre és un volum diferent per la seva orientació respecte als que havia publicat fins ara. És un text que mira al futur dels futurs, en base a la recerca científica sobre evolució humana que ha realitzat al llarg de la seva vida. Veiem conceptes que ja fa alguns anys que deixava anar, però que ara ha madurat i amb la seva exposició ens ajuden a entendre el nostre futur», explica Bellmunt. La idea de les presentacions, detalla la periodista, és acabar generant un debat amb el públic.

Aquest mateix dimarts, tots dos seran al Centre Cultural de Cambrils (19.30 h). Demà dimecres, 12 de febrer, presentaran el llibre a Abacus Tarragona (19 h), mentre que dijous dia 13 ho faran al Centre Cultural del Delta, a Deltebre (18 h). Tancaran la setmana a La Casa del Llibre de Reus, divendres 14 de febrer (19 h). Eudald Carbonell i Cinta Bellmunt també han posat en marxa un blog, escrit a quatre mans, Pensant en l’espècie, que es troba dins de la plataforma Divulcat.cat d’Enciclopèdia Catalana.