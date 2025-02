Tretze ferits de l’accident de l’atracció de Tomahawk de PortAventura pacten indemnitzacions i descarten la via penal

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Tretze dels catorze ferits de l’accident de l’atracció de Tomahawk de PortAventura, produït l’11 de febrer de 2024, han arribat a un acord extrajudicial amb el parc temàtic per cobrar indemnitzacions, tal com ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts RDI Abogados a l’ACN.

Segons el lletrat de la majoria dels afectats, han renunciat a emprendre accions legals -per la via penal-. Amb tot, no ha transcendit la quantitat pactada de les indemnitzacions. «No és possible proporcionar més detalls per raons de confidencialitat», ha dit l’advocat.

L’acord s’ha assolit després que l’Audiència de Tarragona acordés la reobertura de la investigació el desembre passat, quan va acceptar el recurs de reposició presentat pels damnificats. El jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona havia arxivat la causa el març passat en considerar que no hi havia indicis de delicte.

Ara, després de la resolució de l’Audiència Provincial s’ha reobert la causa. L’accident es va produir per la caiguda d’un arbre a la via de la muntanya russa tot just fa un any. La primera vagoneta que es va posar en marxa va impactar-hi, provocant catorze ferits de diversa consideració. El dia de l’incident diverses atraccions havien tancat pel vent.