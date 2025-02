Denuncien el possible tancament de 4 grups públics d’ESO per al curs vinent a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat CGT i centres afectats denuncien l’opacitat d’Educació en la intenció de tancar grups a l’educació pública i anuncien mobilitzacions. Els tancaments es produirien als municipis de Tarragona, Valls, Salou i Torredembarra.

Des de CGT Ensenyament han fet públic un informe en què critiquen la falta de transparència per part d’Educació en les dades de la planificació de l’oferta educativa per al curs 2025-2026. En la línia dels cursos anteriors, fonts sindicals es queixen que no són convocats a les comissions de participació i que triguen a publicar les actes de les taules locals de planificació de l’oferta educativa. No obstant això, en base a les actes d’aquestes taules de planificació dels nou municipis que en tenen, des de CGT detallen un possible tancament de grups de 1r d’ESO als següents instituts públics: Jaume I (Salou), Torredembarra (Torredembarra), Jaume Huguet (Valls) i Sant Pere i Sant Pau (Tarragona).

Precisament l’informe s’ha presentat davant d’aquest últim centre tarragoní, on la comunitat educativa s’ha començat a organitzar en contra d’aquest tancament, ja que «no entenen per què ens tanquen un grup a l’únic institut públic mentre a la Salle, que està al costat, no en tanquen cap». A l’Institut Sant Pere i Sant Pau s’ha constituït una plataforma formada per treballadors i famílies d’alumnes del centre per manifestar el seu rebuig a aquesta mesura. Les diverses accions de la plataforma han estat la difusió en xarxes, penjar pancartes al centre, demanar reunir-se amb la direcció dels serveis territorials i no descarten mobilitzacions al barri.

En la línia de la comparativa entre els tancaments a la pública i la concertada, des de CGT denuncien que «no és normal assumir que, si baixa la natalitat, cal tancar grups públics» i que correspon a «una decisió política fer-ho i mantenir els privilegis d’alguns o aprofitar l’oportunitat històrica per baixar ràtios i suprimir concerts educatius amb la privada». Des del sindicat fan una crida a organitzar-se i a seguir l’exemple de la comunitat educativa del Sant Pere i Sant Pau. «L’organització i la mobilització, com s’ha demostrat recentment a Lleida i Tortosa, són l’única manera d’aturar aquest desmantellament dels serveis públics», han sentenciat.

Els nou municipis dels quals han pogut obtenir dades són Cambrils, Constantí, Mont-roig del Camp, Reus, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls i Vila-seca, ja que tenen constituïdes taules locals de planificació de l’oferta educativa. De la resta de municipis del Camp, no es tenen dades oficials ni ha arribat al sindicat cap informació en aquest sentit.