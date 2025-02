La procesionaria del pi (Thaumetopoeapityocampa)és una eruga que cap al final de l'hivern o el principi de la primavera surt dels arbres i forma una processó serpentejant creuant el terreny fins a trobar un sòl tou on enterrar-se. Aquest insecte no només afecta la salut dels pins, sinó que també representa un risc per a la salut de persones i animals domèstics a causa dels seus pèls urticants.. L'eruga Instal·la els seus nius en les branques més altes i, fins i tot, poden arribar a matar l’arbre.

Zones més afectades

A Tarragona, les àrees amb major presència de pins són les més susceptibles a l'aparició de la processionària. Parcs urbans, zones forestals properes i espais verds amb concentració de coníferes són punts crítics on s'ha detectat una major activitat d'aquestes erugues. És recomanable que els ciutadans extremin les precaucions en aquests indrets, especialment durant els mesos de febrer a abril, quan les erugues descendeixen dels arbres per enterrar-se i completar la seva metamorfosi.

Així, a la ciutat zones com el Camp de Mart o el parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, per exemple, són zones d'elevat perill. I fora de la ciutat, altres zones boscoses amb gran presència de pins com la zona de Barbacoes d'Altafulla, les muntanyes de Prades...

Mesures de control i prevenció

L'Ajuntament de Tarragona implementa diverses accions per controlar la població de processionària i minimitzar els riscos associats:

Destrucció mecànica de bosses : Es realitza la retirada manual de les bosses (niuets) presents als arbres, especialment durant els mesos d'octubre i novembre, abans que les erugues desenvolupin els seus pèls urticants. Aquesta tasca requereix precaucions per evitar el contacte directe amb els pèls.

Tractaments químics i biològics: S'apliquen productes fitosanitaris autoritzats, tant d'origen biològic com químic, per controlar les poblacions d'erugues. Aquests tractaments es duen a terme en èpoques específiques, com a l'octubre i novembre, per maximitzar la seva eficàcia.

Foment del control biològic: Es promou la instal·lació de caixes niu per afavorir la presència d'aus insectívores, com les mallerengues, que són depredadors naturals de la processionària. Aquesta mesura contribueix a mantenir l'equilibri ecològic i a reduir la població d'erugues de manera natural.

Recomanacions per a la ciutadania

És fonamental que els veïns de Tarragona prenguin consciència dels riscos associats a la processionària i adoptin mesures preventives:

Evitar el contacte : No tocar les erugues ni les seves bosses, ja que els pèls urticants poden causar reaccions al·lèrgiques i irritacions cutànies.

Atenció als animals domèstics: Vigilar que mascotes, especialment gossos, no entrin en contacte amb les erugues durant els passejos. En cas de sospita de contacte, acudir immediatament al veterinari.

Informar les autoritats: Si es detecten bosses de processionària en zones públiques o privades, es recomana comunicar-ho a l'Ajuntament perquè es puguin prendre les mesures oportunes.

Per a més informació sobre les actuacions municipals i consells addicionals, es pot consultar la pàgina oficial de l'Ajuntament de Tarragona.