El nou PUOSC destina més de 56 milions d'euros a inversions per al Camp de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern activa un nou pla per agilitzar les inversions a tots els pobles i ciutats de Catalunya. A través del departament de la Presidència i de l’Institut Català de Finances (ICF), es posaran a disposició dels municipis dos instruments que ajudaran el món local a iniciar abans les obres que tenien previst executar a través de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC), alhora que podran disposar de finançament per a la contractació de personal tècnic.

El PUOSC és el principal pla inversor de la Generalitat per a tot el territori de Catalunya, i aquest cop està xifrat en 500 milions d’euros, el doble de l’anterior convocatòria, fet que suposa una oportunitat d’impuls econòmic i renovació urbana a tot el territori.

Presentació del PUOSC a Tarragona

L’anunci de les noves mesures municipals l’han fet conjuntament el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, durant l’acte de presentació del nou Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya a La Canonja.

L’acte forma part de les presentacions territorials que està fent el departament de la Presidència a totes les vegueries, i que compten amb una elevada participació d’alcaldes i alcaldesses i representants municipals.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el repte del Govern és posar el país en marxa i recuperar el lideratge econòmic del país, i fer-ho al costat dels ajuntaments i de tots els alcaldes i alcaldesses. Dalmau ha defensat que el pla inversor de la Generalitat a tots els pobles i ciutats, amb 500 milions d’euros, ha de servir per afavorir la transformació urbana, millorar els serveis i generar progrés, i ha destacat les 2 noves mesures per facilitar que els ajuntaments puguin avançar els projectes i tenir més facilitar per desenvolupar-los, especialment als consistoris de municipis petits.

En aquest sentit, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha recordat els bons indicadors econòmics que està registrant el país i ha explicat que l’objectiu del Govern és fer arribar aquest progrés a tots els pobles i ciutats. Romero ha dit que la línia de finançament oberta pel departament d’Economia s’ampliarà si els municipis ho requereixen i ha insistit que l’objectiu bàsic és fer costat als ajuntaments en el desenvolupament d’inversions a tot el territori.

Més suport per al món local, en especials als municipis rurals

En primer lloc, l’ICF posarà a disposició dels ens municipals una línia de préstecs per import de 20 milions d’euros anuals, 100 milions d’euros del total del PUOSC, per tal que aquests puguin iniciar les obres previstes al PUOSC abans que es liquidi la corresponent subvenció.

D’aquesta manera, l’ICF duplica l’import d’altres convocatòries que havia destinat anteriorment a aquest objectiu, i també amplia l’import màxim de les operacions finançades, que serà de 790.000 euros. A més, per primer cop, aquesta línia d’ajuts estarà disponible no només per als ajuntaments, sinó també per als consells comarcals i les mancomunitats de municipis. El Departament de la Presidència s’ocuparà de subvencionar l’1,5% del tipus d’interès dels préstecs.

Per la seva banda, el Govern aprovarà dimarts vinent dia 11 de febrer una nova línia de subvencions per al finançament de l’assistència tècnica dels municipis rurals del país. Impulsada pel Departament de la Presidència, aquesta línia compta amb un pressupost de gairebé 9 milions d’euros i anirà destinada als municipis de fins a 2.000 habitants.

Una mesura que beneficiarà a 587 municipis que actualment es troben amb dèficits de suport tècnic per a tirar endavant tasques imprescindibles com la redacció de projectes urbanístics o l’elaboració de tràmits per a la contractació d’obres i serveis.

Així doncs, aquesta subvenció se sumarà a la ja prevista en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat que en aquesta convocatòria dobla el pressupost respecte de l’anterior, passa de 250 milions d’euros als 500 milions d’euros repartits entre el 2025 i el 2029.

Totes aquestes mesures pretenen donar un impuls econòmic i de renovació urbana a tot el país sencer de la mà dels Ajuntaments i els Consells Comarcals, i s’inscriuen dins el marc del pla Catalunya Lidera, que el president Salvador Illa va presentar fa una setmana.

La setmana que ve ja s’obrirà la convocatòria del PUOSC 2025-2029, de manera que tots els ajuntaments del país ja podran començar a presentar les seves propostes. La convocatòria s’ha renovat de dalt a baix per tal de fer més fàcil la seva tramitació i facilitar la feina dels Ajuntaments, així com la seva autonomia per decidir la destinació dels recursos.

Més de 56 milions d’euros per a la vegueria del Camp de Tarragona

Davant de més d’un centenar d’alcaldes, alcaldesses i representants del món local, el conseller Dalmau ha anunciat que el PUOSC 2025-2029 destinarà als municipis de la vegueria del Camp de Tarragona 56.762.741,53 milions d’euros, una xifra que s’incrementa en més de 30 milions d’euros respecte a la de l’anterior convocatòria 2020-2024 que era de 25.946.958,40 milions d’euros.

Entre els municipis que veuran més incrementada la seva subvenció hi ha la Vilella Alta (406.560,61 €), Bellmunt del Priorat (410.457,57 €), la Riera de Gaià (480.468,07 €), Capafonts (408.334,38 €) i Cambrils (789.900 €). Reus (789.900 €) i Tarragona (789.900 €). A Mont-Roig o Torredembarra la subvenció també augmenta més d’un 450%.

De la inversió total, gairebé 54 milions aniran destinats directament als 118 municipis, mentre que 2,5 milions d’euros es repartiran entre els cinc Consells Comarcals (512.195 euros cadascun) i el restant, 375.000 euros, a l’entitat municipal descentralitzada de Picamoixons.

Entre els canvis més destacats d’aquesta nova convocatòria hi ha el fet que s’ha establert una subvenció mínima per municipi de 400.000 euros, de 512.195 euros per Consells Comarcals, i 375.000 euros per les entitats municipals descentralitzades. També s’han introduït canvis en les línies de subvencions, passant de dues a una única línia; s’ha eliminat el sistema de puntuació i els projectes es valoraran i tramitaran en règim de concurrència no competitiva.

L’acte, celebrat a l’Espai Mammuthus de La Canonja, ha comptat amb la participació de la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López; la diputada delegada de Cooperació Municipal de la Diputació de Tarragona, Sílvia Puerto, el secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran, Xavier Amor, i l'alcalde de La Canonja, Roc Muñoz. Prèviament a la presentació, els consellers Dalmau i Romero han visitat l’Ajuntament de La Canonja i han signat al llibre d’honor. També han fet un breu recorregut pel municipi.