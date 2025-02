Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia Catalana ha convocat el sector a mobilitzar-se aquest dilluns en protestes en una tretzena de carreteres del país. Està previst que les marxes dels agricultors tallin les vies i hi impedeixin la circulació.

Bona part de la pagesia catalana vol sortir de nou a les carreteres malgrat el desacord d'entitats com Unió de Pagesos, que ha advertit que no secundarà els talls. Tot plegat un any després de la històrica protesta de la pagesia organitzada per Revolta Pagesa.

Segons ha informat l’entitat aquest dissabte, els talls previstos fins al moment es faran a l'AP-7 a l'Aldea (Baix Ebre), a l'A-2 entre Jorba i la Panadella (Anoia), les Bordes (Alta Ribagorça), la C-25 a Vic al costat de la BV-4601, l'AP-7 a Llorenç del Penedès (Baix Penedès), l'enllaç de la C-16 amb la C-25 a Sant Fruitós de Bages (Bages), l'AP-2 entre Vila-rodona (Alt Camp) i la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), l'AP-2 entre les Borges Blanques i Soses (Segrià) i l'A-2 a l'enllaç amb la C-13 a Alcoletge.

També estan previstes protestes a la rotonda de Santa Llogaia a Pontós (Alt Empordà), l'AP-7 a la Roca del Vallès, a Balaguer a la cruïlla de la C-12 i la C-53 i a la C-38 al Molló (Ripollès).

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha estès la mà als pagesos per parlar «en qualsevol moment» de les seves demandes.

En una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN) ha assegurat que més del 90% de les demandes del Gremi de la Pagesia «són compartides» pel Govern i també per sindicats agraris com Unió de Pagesos o JARC, que no participen de les marxes.

«Si ens deixen més temps, aquest país viurà un abans i un després en la mirada cap al sector agroalimentari», ha afirmat Ordeig, que nega que demani «un xec en blanc» per al Govern. «En 5 mesos no podem resoldre demandes històriques, però n’hem desencallat», ha dit.