La Guàrdia Civil ha desarticulat, juntament amb la policia de Sèrbia i en coordinació amb Europol, una organització criminal assentada a la província de Tarragona i amb ramificacions a la província de Saragossa, dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. La Guàrdia Civil va detenir set persones entre 31 i 48 anys, cinc de nacionalitat Sèrbia i dos de nacionalitat albanesa.

La denominada Operació FARULL es va iniciar a mitjans del 2024, quan es va tenir coneixement de l’existència d’una organització criminal assentada a la província de Tarragona, la qual podia haver establert diversos cultius tant en diverses poblacions catalanes, així com en altres d’Aragó.

Durant les primeres investigacions es va poder constatar el caràcter transfronterer que podia tenir l’organització. La policia va detectar com els responsables de l’organització, assentats en una població de la província de Tarragona, s’interessaven per noves ubicacions on establir cultius tipus indoor, gestionant l’adquisició de naus en polígons industrials. D’aquesta forma, l’organització es va establir en naus de les localitats de Reus, María de Huerva i Cuarte de Huerva.

Després de mesos d’investigació, es va poder determinar que les naus estaven custodiades per persones que mai no abandonaven el seu interior, mantenint una constant vigilància de la instal·lació amb l’ús de sistemes de videovigilància.

Els responsables de l’organització, residents en un habitatge d’alt standing del municipi dels Pallaresos, mantenien una elevada discreció feia la resta del veïnat, intentant passar inadvertits i, d’aquesta forma, evitar que els cossos policials tinguessin coneixement de la seva presència. Rares vegades abandonaven l’habitatge, desplaçant-se fins les naus industrials únicament per a proveir als cuidadors o quan es realitzava el tall de la plantació, amb l’objectiu de controlar l’esmentada operativa.

El matí del dia 29 el gener es va realitzar una operació policial amb entrades i registres a la província de Tarragona (un habitatge als Pallaresos i una nau industrial a Reus), i a Saragossa (una nau industrial a María de Huerva i una altra a Cuarte de Huerva).

Al dispositiu van participar més de 100 agents de diverses unitats de la Guàrdia Civil juntament amb personal de la policia de Sèrbia i de l’oficina mòbil d’Europol, així com la Unitat d’Intervenció i Suport del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya.

Es van detenir a set persones d’edats compreses entre 31 i 48 anys, cinc de nacionalitat Sèrbia i dos de nacionalitat albanesa. Dos dels detinguts són els responsables de l’organització, mentre que, la resta, eren els encarregats de realitzar tasques de vigilància de les plantacions i preparació dels transports de droga.

S’han desarticulat quatre plantacions, en les quals s’han intervingut 4.619 plantes de cànnabis, 2.796 esqueixos de la mateixa planta, 131 kg. de cabdells ja preparats per al seu transport, 66 kg. de picadura de marihuana, dos vehicles, i multitud d’efectes i documentació relacionada amb la investigació.

En aquestes actuacions també han participat tècnics d’ENDESA, que van determinar que els cultius s’alimentaven d’energia elèctrica de forma fraudulenta a través de connexions irregulars a la xarxa amb un consum equivalent a 417 habitatges i una defraudació de més de 391.000 euros. Aquestes connexions fraudulentes poden suposar un greu perill per a la seguretat, tant del mateix habitatge com d’altres de properes, així com per a les persones que resideixen en aquestes, davant de l’alt risc d’incendi d’aquest tipus d’instal·lacions.

Les diligències han estat efectuades per part del personal de l’UOPJ de Tarragona, els qui han presentat les set persones detingudes al Jutjat núm. 1 de Tarragona, La Jutgessa titular de la qual va decretar l’ingrés a presó de tots ells.