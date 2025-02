Les empreses del Clúster TIC Catalunya Sud tenen previst obrir prop de 500 vacants durant el 2025, una xifra que suposa un increment del 31% respecte a l'any anterior. Aquesta tendència a l'alça es manté per quart any consecutiu, segons l'Observatori sobre les necessitats de talent TIC impulsat pel TICSud amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Perfils més demandats i noves tendències laborals

Entre les vacants previstes per al 2025, destaquen especialment els llocs de treball relacionats amb Project Mànager, Intel·ligència Artificial i Ciberseguretat. A més, les empreses valoren cada cop més les competències transversals i busquen perfils tècnics amb formació digital, per sobre de coneixements exclusius en llenguatges de programació convencionals. També hi ha una demanda creixent de professionals en desenvolupament, serveis i operacions.

L'Observatori revela que, durant el 2024, les empreses del Clúster TIC Catalunya Sud van cobrir prop de 400 llocs de treball, mentre que 144 vacants van quedar sense ocupar. A més, el 75% de les empreses han incorporat nous perfils TIC en els darrers dotze mesos, tot i que sis de cada deu no han pogut completar els seus equips. La mitjana de rotació de talent en el sector se situa al 5%.

Entre les companyies que lideren la creació d'ocupació TIC al territori destaquen Grupo Castilla, Viewnext, Inetum, T-Systems, IPTE, Movertis, Viajes para Ti, Etecnic, eAgora i Proacit. Aquestes empreses estan jugant un paper clau en la captació i retenció de talent, impulsant el creixement del sector a les comarques de Tarragona.

El Clúster Mànager del TICSud, Sergi Novo, ha subratllat que una de cada tres vacants a empreses associades al TICSud no es va cobrir el 2024, evidenciant la necessitat d'augmentar la formació en talent TIC. En aquest sentit, ha destacat la importància de duplicar la generació de talent TIC universitari i reforçar la Formació Professional per cobrir les demandes creixents del sector.

Per la seva banda, el president del TICSud i CEO de Movertis, Pablo Mazón, ha remarcat la importància d'adaptar-se a les necessitats actuals de les empreses, mentre es treballa per establir les bases del futur del sector. De fet, el TICSud ha triplicat la seva xifra d'associats en tres anys i ha multiplicat per cinc la seva facturació en el mateix període.

De cara a 2025, el Clúster TIC Catalunya Sud continuarà impulsant la captació de talent i inversions, així com la creació d'una marca TIC territorial. A més, reforçarà la seva presència a les comarques de Tarragona amb una nova co-seu a la Ribera d’Ebre, contribuint a l'impuls de projectes d'àmbit TIC i digital en la zona beneficiària dels Fons de Transició Nuclear.

Amb un sector TIC que ja representa el 9% del PIB a Catalunya, el 2025 es preveu un any clau per consolidar l'expansió del Clúster i donar resposta a les creixents necessitats de talent digital al territori.