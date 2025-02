Junts i ERC volen impulsar mesures per millorar l’assistència en les actuacions castelleres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grups parlamentaris de Junts i ERC, han registrat una proposta de resolució per instar el Govern a impulsar mesures destinades a millorar l’assistència a les actuacions castelleres. Actualment, no hi ha cap normativa que reguli quins han de ser els dispositius sanitaris mínims que s’han de tenir en compte en qualsevol actuació castellera. Per aquest motiu, després d’un procés d’escolta activa amb el sector, les dues formacions demanen al Govern que ampliï el contingut del Decret 30/2015 referent als mitjans sanitaris mínim.

«A hores d’ara no existeix un reglament que obligui a fer-ho i pensem que és una iniciativa molt positiva. Ho volem reglamentar perquè no deixi de funcionar i les normes siguin clares. Creiem que és pertinent que la Generalitat col·labori en el foment de la seguretat amb xarxes de seguretat i terres atenuants per assajar amb màxima seguretat. Aquesta és la conclusió a la que s’arriba conjuntament després de les converses mantingudes amb colles les castelleres i la Coordinadora», ha afirmat la diputada Raquel Sans.

La proposta de resolució registrada, també insta l’Executiu a cooperar amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i amb iniciatives de centres de recerca i investigació que treballin en la millora dels elements d’assistència per als castellers, especialment el casc i els protectors bucals.

Finalment, les dues formacions demanen que s’obri una línia de subvencions destinada a la inversió en mesures d’assistència als locals de les colles castelleres i que es garanteixi la instal·lació de desfibril·ladors automàtics.

Des de Junts i ERC es considera que la planificació d’una diada castellera ha d'incloure la previsió d’un dispositiu sanitari adequat al nombre de colles participants i a la dificultat dels castells.