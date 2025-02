Reivindiquen el consum de tudó per acabar amb la seva superpoblació

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El tudó és una au migratòria, pertanyent a la família dels coloms, que viu als entorns rurals de tota Europa. Durant els darrers 30 anys, el canvi climàtic ha afavorit que cada cop es quedi més temps a la península Ibèrica, on s’estima que la població s’eleva per sobre dels set milions.

Així ho detalla Joaquim Vidal, president de la representació tarragonina de la Federació Catalana de Caça, qui apunta que el Camp de Tarragona és un dels punts on més es concentra aquesta espècie. Vidal explica que aquesta au «suposa un perill pel conreu» de les comarques tarragonines, ja que té una dieta eminentment vegetal i s’alimenta de bròquil, enciam, col o fins i tot avellana i raïm.

Per fer front a aquesta superpoblació, la federació va engegar junt amb el Restaurant & Càtering forEvents un monogràfic per fer valdre aquest producte. Cal destacar, que a diferència dels seus parents de ciutat, els tudons no poden transmetre cap malaltia a l’ésser humà i el seu valor energètic és més alt que el de la llebre o el senglar.

Els beneficis d’aquest producte també es fan notar des de la cuina, tal com ho manifesta Albert Roig, xef executiu de forEvents. Roig manté que el tudó és «versàtil i amable», i això permet elaboracions complexes com un risotto, plat que va formar part del monogràfic.

Quan el xef va rebre aquest encàrrec va dedicar quatre dies amb el seu equip a fer una recerca sobre les possibilitats gastronòmiques del producte. D’aquesta en van resultar un total de vint plats, dels quals sis van acabar conformant la degustació final. Entre aquests es troben cuinats a baixa temperatura, una minihamburguesa, canelons o un escabetx.

Roig lamenta que aquest producte «no estigui més present a les cartes dels restaurants» i augura que la seva promoció podria «generar molts adeptes». A més el seu preu és més baix que el d’altres peces, ja que actualment la majoria d’exemplars que es cacen acaben rebutjats.

La unió de la federació amb el restaurant ha estat valorada de «tot un èxit» i ambdós ja preparen altres monogràfics altres carns de caça. De fet, en el marc de la capitalitat catalana de la Regió Mundial de la Gastronomia, es dedicarà tot el mes d’octubre a la reivindicació d’aquests productes.