La Policia Nacional ha detingut 12 fugitius internacionals a Tarragona durant l’any 2024

Agents de la Policia Nacional a Catalunya han detingut a la província de Tarragona un total de 12 fugitius buscats per la justícia, tant a nivell internacional i europeu com a nivell nacional. La Prefectura de Catalunya ha aconseguit detenir un total de 1.920 individus.

En relació amb els detinguts per reclamacions de tercers països, el tràfic de drogues és la tipologia delictiva que motiva el major nombre d’ordres de detenció, seguida de les reclamacions per homicidi.

Durant l’any 2024 s’han aconseguit localitzar i detenir per reclamacions internacionals a un total de 131 persones buscades per la justícia a Barcelona, 12 a Tarragona, 12 a Lleida i 11 a Girona. La majoria de les reclamacions procedien d’Itàlia i França.

Fugitius molt perillosos

Durant l’any 2024 ha destacat la detenció de dos líders del grup criminal serbi conegut com el clan Kavacki, tant per l’impacte mediàtic suscitat com pel reconeixement atorgat internacionalment.

Van ser localitzats a Barcelona i sobre ells existien ordres de detenció emeses per sis països diferents per delictes que incloïen, al marge de la seua pertinença a organització criminal, l’assassinat, segrest i tràfic d’armes.

També vinculat a la criminalitat organitzada d’origen balcànic, es va detenir a la localitat de Lloret de Mar a l’individu conegut com a «Jaguar», líder d’una facció del clan Kavacki, especialitzat en l’execució d’assassinats per encàrrec.

Reclamacions d’àmbit nacional

A Catalunya s’han aturat 1.754 persones per reclamacions de jutjats espanyols: 1.160 a la província de Barcelona, 323 a Girona, 156 a Lleida i 115 a Tarragona.

L’èxit d’aquest gran nombre de detencions és gràcies a les intenses tasques d’investigació dels grups operatius a Catalunya, als mecanismes de cooperació internacional i també gràcies a la col·laboració ciutadana. La coordinació entre les diferents plantilles policials, especialment amb la Secció de Localització de Fugitius de la Comissaria General de Policia Judicial, resulta fonamental en aquest tipus d’investigacions.