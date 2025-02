El Govern compra 55 pisos al Camp de Tarragona fruit d'execucions hipotecàries

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha adquirit 743 pisos fruit d'execucions hipotecàries al fons Divarian per un total de 72 milions d'euros per incorporar-los al parc d'habitatge públic, la major compra d'habitatges realitzada fins ara per l'administració catalana per la via del tempteig i retracte.

Els pisos que s'acaben d'adquirir estan distribuïts per tota Catalunya, tot i que destaquen 187 situats al Barcelonès, 192 al Vallès Occidental, 60 a l'Oriental, 55 al Camp de Tarragona, 43 a la Catalunya Central, 54 a Girona, 59 a Lleida i 22 al Maresme.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa aquesta operació, que s'ha dut a terme en el marc de l'exercici del dret de compra preferent que té la Generalitat quan un gran tenidor decideix desfer-se dels habitatges adquirits fruit d'execucions hipotecàries.

En aquests 743 pisos, distribuïts per tota Catalunya, ja resideixen famílies vulnerables a les quals la Generalitat pagava el lloguer a través del programa Reallotgem, amb una despesa conjunta de sis milions d'euros anuals.

Aquestes famílies, moltes d'elles objectes de desnonaments en el passat, suposen la meitat de les que estan inscrites en aquest programa social, a través del qual la Generalitat abona directament els lloguers al gran tenidor.

«És una mesura contundent per garantir el dret a l'habitatge. Amb l'opció de compra assegurem que les famílies puguin pagar d'acord amb els seus ingressos», ha assegurat Paneque.

Garantia per als inquilins



La consellera ha apuntat que, si els pisos haguessin sortit al mercat lliure, els lloguers haguessin pogut apujar, ja que els nous propietaris podrien haver rebutjat la continuïtat dels contractes. «Ara els inquilins tenen la garantia que poden continuar amb el mateix lloguer assequible», ha dit.

Els grans tenidors que decideixen vendre els habitatges que van comprar en processos d'execucions hipotecàries tenen l'obligació per llei d'oferir primer la seva compra a la Generalitat per un preu taxat en aplicació del dret de tempteig i retracte abans d'acudir al mercat lliure.

Paneque ha explicat que els 72 milions d'euros que han costat aquests pisos és una quantitat que està per sota del seu valor al mercat lliure, de manera que considera que es tracta d'una operació avantatjosa.

«El preu de construir un habitatge està al voltant de 150.000 euros i els comprem per 40.000. Per tant hi ha un estalvi evident», ha dit.

L'operació de compra d'aquests 743 pisos s'emmarca en el pla del Govern que presideix Salvador Illa per aixecar 50.000 habitatges de lloguer assequible fins a 2030, que compta amb un pressupost de 1.100 milions anuals.

La Generalitat va anunciar ja el passat mes de novembre la compra de 452 pisos a InmoCaixa per incorporar-los al parc públic, tot i que no es tractaven d'habitatges fruit d'execucions hipotecàries.