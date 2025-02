L'atur torna a incrementar lleugerament a l'Ebre i Tarragona al gener

Els operaris descarreguen materials de construcció al solar del Temple on es fa una de les noves llars d'infants públiques de Tortosa.ACN

L'atur registrat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha tornat a créixer lleugerament al gener, com ja va passar al desembre. S'han registrat 140 persones més que busquen feina, xifra que representa un 0,35% més que el mes anterior. Hi ha 40.137 persones desocupades a les comarques tarragonines i ebrenques, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social publicades aquest dimarts.

Els serveis i l'agricultura són els dos sectors on l'atur ha incrementat -amb 333 i 45 persones més sense feina, respectivament-, mentre que la construcció és el sector on més s'ha reduït (-171). També ha caigut l'afiliació a la Seguretat Social, amb 7.087 inscrits menys aquest gener, una reducció del 2,09% respecte al desembre.

Tot i aquest lleuger increment, les dades d'evolució de l'atur al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en comparació el gener de 2023 són positives amb 1.154 persones menys sense feina, nua reducció de l'atur interanual del 2,79%. Passa el mateix amb les xifres d'afiliació a la Seguretat Social. Mentre que s'ha reduït la creació de llocs de feina respecte al mes de desembre de 2024, les 332.442 persones afiliades representen un 1,49% més (4.879 feines més) que el gener de l'any passat.

De les 40.137 persones inscrites a l'atur, 23.561 són dones i 16.576 són homes. Els menors de 25 anys són 3.051 persones. Per sectors, la majoria de les persones aturades provenen del sector serveis (28.493), que és també el sector on al gener s'han registrat més aturats (333). El segon sector amb més atur és la indústria (3.573), molt prop de la construcció (3.274). 1.436 persones busquen feina a l'agricultura i 3.361 no han tingut cap feina abans.

D'altra banda, el nombre de contractes, ha crescut amb un 16,1%, amb 2.446 contractes de feina més que al desembre, però la xifra es redueix si es compara amb les contractes de gener de 2024, amb una disminució del 0,99% i 176 contractes menys. Hi ha hagut un 28,16% (1.662) més de contractes indefinits que al desembre, i un 6,94% (491) més que al gener de l'any passat. Pel que fa als contractes temporals se n'han signat 784 al gener, un 8,43% més que al desembre, però un 6,21% menys que fa un any.