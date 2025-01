La xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona supera el 99,6 % d’eficiència hidràulica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC) conclou que l’eficiència hidràulica de la xarxa de distribució del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) és del 99,66 %. D’aquesta manera, el rendiment de la infraestructura de subministrament d’aigua potable en alta del CAT millora un 0,3 % respecte a l’últim informe emès per la UPC de l’any 2022, quan va quantificar-lo en un 99,3 %, «una xifra que ja era molt difícil de superar i de mantenir», segons asseguren els responsables de l’estudi.

Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’anàlisi duta a terme per l’equip dirigit per l’investigador Joseba Quevedo, del Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC) de la UPC, a partir de les dades recollides durant el 2023 de tots els cabalímetres, tant de les canonades com dels sensors de nivell dels dipòsits del Consorci. Així, s’han analitzat un total d’1.822.080 dades horàries originals provinents de 208 sensors de cabal repartits pels més de 400 quilòmetres de xarxa de subministrament del CAT.

El president de l’ens, Marc Brunet, s’ha mostrat satisfet pels resultats de l’estudi assegurant que «les dades demostren objectivament que les diverses inversions que impulsem per millorar l’eficiència de la xarxa de distribució del CAT donen els seus fruits. No és una qüestió merament numèrica, sinó que és una qüestió de responsabilitat i compromís vers el recurs que tractem i el territori. Com a gestors hidràulics, hem de treballar per garantir que tota l’aigua que es capta arriba al seu destí final reduint a la mínima expressió qualsevol pèrdua o filtratge i, a hores d’ara, les dades indiquen que ho estem aconseguint».

Més eficiència, menys pèrdues

I, és que, segons l’anàlisi dels experts de la UPC, l’índex d’Aigua No Registrada (ANR) també millora respecte a l’exercici previ. Durant el 2023, dels gairebé 78 hm³ distribuïts pel CAT als seus consorciats, només es va registrar un volum de 0,3 hm³ d’ANR. Això representa una davallada de més del 50 % respecte al 2022, quan aquest índex es va situar en 0,6 hm³. Sobre aquesta millora, els responsables de l’estudi conclouen que «els resultats demostren el bon treball i l’esforç continuat per part del personal del CAT per la vigilància de les dades dels cabalímetres i els sensors de nivell».

En aquest sentit, el director gerent del Consorci, Josep-Xavier Pujol, ha subratllat que «una altra de les dades interessants que es desprenen d’aquesta anàlisi és l’alta precisió i la renovació constant del parc de cabalímetres del Consorci, que en tots els casos supera el 99,6 %, a més de la incorporació de noves tecnologies com la fibra òptica per a la detecció de fuites en continu. Aquest fet certifica l’alta fiabilitat i certesa de les dades amb què treballem al CAT».

D’acord amb el conveni signat l’any 2024 entre el CAT i la UPC, els experts d’aquesta universitat duran a terme la mateixa anàlisi estadística enguany amb l’objectiu d’estudiar l’evolució de l’eficiència hidràulica de la xarxa d’abastiment del Consorci d’Aigües de Tarragona.