Tarragona, la demarcació catalana on més creixen els autoconsums col·lectius d'Endesa el 2024

Tarragona va ser la demarcació catalana on més van créixer els autoconsums col·lectius connectats a la xarxa de distribució d'Endesa el 2024 amb un increment anual del 551%, fins a assolir els 449. Seguidament, ve Barcelona amb un avenç del 280% i 7.710 autoconsums col·lectius, Girona amb un 125% i 680 instal·lacions i tanca la llista Lleida amb una pujada del 115% i 571 connexions.

Per la seva part, els autoconsums individuals van escalar fins als 18.499 a Tarragona (+25%), només superat per Barcelona amb 65.856 (+19%), mentre que en tercera posició està Girona amb 17.557 (+22%) i, en últim lloc, Lleida amb 8.092 (+19%). En conjunt, tenint en compte els autoconsums individuals i col·lectius, Barcelona va avançar un 29% (73.566), per davant de Tarragona amb un 27% (18.948), Girona 24% (18.237) i Lleida 23% (8.663).

Si es tenen en consideració les dades globals al conjunt de Catalunya, els subministraments d'autoconsum connectats a la xarxa d'Endesa al territori van augmentar un 27% el 2024 fins a assolir els 119.400 al tancament de l'exercici, liderant les companyies del sector a Espanya. Durant l'any passat, la filial de xarxes d'Endesa, e-distribución, va connectar 25.000 nous subministraments d'autoconsum, a raó d’una mitjana setmanal superior a les 520 instal·lacions, unes xifres que s'han vist impulsades per la consolidació de diverses mesures per facilitar la tramitació d’aquestes connexions i millorar la informació als clients.

L'increment més gran va correspondre als subministraments d'autoconsum col·lectiu que es van disparar un 253% fins als 9.410, fet que suposa sumar més de 7.000 nous contractes activats respecte al tancament del 2023. Es tracta del territori que registra la xifra major d’autoconsums col·lectius de tot l’Estat, amb el 55% de tots els connectats a la xarxa d’Endesa. Mentrestant, el nombre d'autoconsums individuals actius a la xarxa de distribució d'Endesa va augmentar l'any passat en 18.800, fins a assolir els 110.000, amb un creixement del 21% respecte del tancament del 2023.

Al tancament del 2024, la potència de les més de 119.000 instal·lacions d'autoconsum connectades a la xarxa d'e-distribución a Catalunya va superar els 1.300 MW (1,3 GW), amb un increment del 19,5 % durant l'any. Aquesta potència, que suposa un 17% de la connectada a tot Espanya, permet evitar l'emissió a l'atmosfera d’1,1 milions de tones de CO2 i n'hi ha prou per cobrir el consum de 700.000 llars.