L'N-420 entre Tarragona i Córdoba, la carretera més perillosa de l’Estat, segons el RACC

L'N-420 entre Tarragona i Córdoba és la via de la Xarxa de Carreteres de l'Estat més perillosa d'acord amb la 21ena edició de l'estudi iRAP del RACC i que correspon al trienni 2021-2023. L'informe ha analitzat un total de 3.526 quilòmetres de trams de vies de titularitat del Ministeri de Foment que representen 25.743 quilòmetres.

Els resultats han mostrat que l'11% dels quilòmetres de la xarxa presenten un risc «elevat o «molt elevat» de patir un accident greu o mortal. Alhora, han indicat que hi ha tretze vies que concentren el 52% del total de quilòmetres de risc. L'estudi ha assenyalat que l'N-260, a Girona, és el tram de carretera en què els conductors tenen major probabilitat de patir un accident greu o mortal.

L’informe que s’ha donat a conèixer aquest dijous, identifica els trams de carretera amb més risc d'accidentalitat greu o mortal en funció de la quantitat de vehicles que hi circulen, així com els trams amb més concentració d’accidents.

En total s'han analitzat 3.526 trams de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, que representen 25.743 quilòmetres. Aquestes vies suposen el 16% de longitud de carreteres espanyoles i canalitzen el 53% del trànsit total.

Per elaborar el treball s'han tingut en compte un total de 3.510 accidents amb resultat de víctimes mortals o ferits greus ocorreguts en aquestes carreteres en el trienni considerat 2021-2023. Un total de 1.133 van ser accidents mortals amb un saldo de 1.257 persones mortes i 2.377 van ser accidents greus un saldo de 3.137 persones ferides de gravetat.

A més, a l'edició d'enguany s'ha revisat la tramificació (s'ha passat de 1.395 a 3.526 trams), per aquest motiu, el RACC ha avisat que els resultats no són directament comparables amb els d'edicions anteriors.

Els resultats han mostrat que l'11% dels quilòmetres de la xarxa de carreteres de l’estat presenten un risc «elevat» o «molt elevat» per als conductors de patir un accident greu o mortal.

Pel que fa a l'índex de risc en el conjunt de la xarxa, el document ha assenyalat que s’ha reduït entre el 2010 i el 2023, passant de 15,3 a 6,1 a les vies d'alta capacitat (-60%) i de 47,7 a 24,4 a les carreteres convencionals (-49%). Amb tot, els responsables de l’estudi han advertit que aquest índex és quatre vegades superior a les vies convencionals que a les d'alta capacitat.

Les carreteres més perilloses

Castella i Lleó és la comunitat que registra una quantitat més gran de quilòmetres de la xarxa que discorre pel seu territori amb risc «elevat» o «molt elevat», amb 751 quilòmetres. La segueix Aragó, amb 490; Castella la Manxa, amb 370; Andalusia, amb 242; i Catalunya amb 235.

D’acord amb l’informe, hi ha 101 carreteres de la xarxa que contenen almenys un tram de risc «elevat» o «molt elevat». A més, n’hi ha tretze que concentren el 52% del total de quilòmetres de risc «elevat» i «molt elevat», que es registren en tan sols 1.487 quilòmetres. Es tracta en tots els casos de vies convencionals, i set repeteixen en aquesta llista respecte a l'edició anterior. La carretera N-420 (de Tarragona a Còrdova), encapçala el rànquing, seguida de l'N-630 (Ruta de la Plata) i de l'N-260 (Eix Pirinenc).

Per trams, el que acumula més probabilitat per a un conductor de patir un accident greu o mortal es troba a l’N-260 a Girona. Es dona la circumstància que tots aquests trams corresponen a carreteres convencionals, de calçada única i amb un carril per sentit de circulació. En aquest llistat també hi ha l’N-340 a Tarragona, concretament el tram en què finalitza la concessió, a Mont-roig del Camp.

Evolució del trànsit i de la sinistralitat

L’estudi ha apuntat que un cop recuperada la mobilitat després de la pandèmia, l'accidentalitat greu ha anat disminuint suaument, cosa que ha facilitat la disminució progressiva del risc. Amb tot, la sinistralitat severa ha recuperat els nivells prepandèmics, d'una manera més acusada a les carreteres convencionals que a les vies d'alta capacitat.

Durant el 2023 en totes les tipologies de via es van superar les xifres de víctimes mortals registrades el 2019, i es va produir un increment global del 4,2%. El nombre més gran de morts va registrar-se a les vies convencionals (943), seguides per les autovies (253) i autopistes (92).

Aquestes dades, ha conclòs l’informe, posen de manifest la dificultat d'assolir l'objectiu de reduir un 50% el nombre de víctimes mortals a causa d’accident de trànsit per a l'any 2030.