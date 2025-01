Set municipis de Tarragona avancen en la posada en marxa d'una app de seguretat ciutadana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments de Cambrils, El Catllar, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp, Tarragona i Reus han fet un pas decisiu per dotar-se d’una aplicació de seguretat ciutadana compartida que permeti a la ciutadania comunicar-se de manera fàcil i immediata amb els cossos de seguretat per demanar ajuda en situacions d’emergència.

Els representants dels set consistoris han signat aques t dimarts, 28 de gener a Reus el conveni de cooperació que suposa el tret de sortida de la licitació del contracte pel subministrament, integració, implantació, suport i manteniment de l’aplicació mòbil i el sistema de seguretat ciutadana. L’Ajuntament de Reus s’encarregarà de la tramitació de l’expedient de contractació.

La signatura del conveni suposa un important pas endavant per al projecte, i recull les conclusions de les quatre comissions de treball creades amb la signatura del protocol de col·laboració signat el juny de l’any passat: una de política, una altra formada pels tècnics dels cossos de seguretat o de vigilància municipal, una altra amb els representants dels serveis TIC i finalment, una comissió dels serveis jurídics dels municipis.

Resposta ràpida en casos urgents

El sistema digital de seguretat es materialitzarà amb una aplicació per a dispositius mòbils, gratuïta i de fàcil utilització que agilitzi les comunicacions entre la ciutadania i els cossos de seguretat i, en definitiva, permeti oferir una resposta més ràpida, eficient i efectiva en casos d’urgència.

Igualment, el sistema digital de seguretat ha de permetre una comunicació àgil entre els diferents cossos de seguretat i crear així una xarxa de cooperació interterritorial dels diferents municipals.

L’acte de signatura del conveni d’aquest dimecres, presidit per l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, s’ha celebrat a la sala Evarist Fàbregas de l’Ajuntament de Reus, i ha comptat amb la presència d'Alfred Clua, alcalde de Cambrils; Roc Muñoz, La Canonja; Xavier Canadell, alcalde d'El Catllar; Óscar Sánchez, alcalde de Constantí; Fran Morancho, alcalde de Mont-roig del Camp; Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona; així com la presència de regidors i representants de les policies i vigilants municipals.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha afirmat «ens uneix un objectiu comú: dotar-nos d’una aplicació de seguretat ciutadana compartida que permeti a la ciutadania comunicar-se de manera fàcil i immediata amb els cossos de seguretat per demanar ajuda en situacions d’emergència. A la vegada, aquest sistema ha d’establir una comunicació àgil entre les diferents policies municipals i crear així una xarxa territorial de cooperació».

El seu homòleg a Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «en la societat en la qual vivim la col·laboració és fonamental i en matèria de seguretat és essencial. És molt important la col·laboració entre institucions i entitats, però encara ho és més la col·laboració ciutadana i la seva implicació». En aquest sentit, afegeix que «aquesta aplicació ens permetrà potenciar la comunicació entre els nostres veïns i veïnes de la ciutat o del poble amb les policies locals, perquè se sentin més segurs».

Viñuales ha explicat que aquesta aplicació ofereix eines diferenciades però totes destinades a la mateixa finalitat, la seguretat. Per una banda, la ciutadania podrà denunciar actes d’incivisme enviant informació a la policia. I per l’altra, les persones que se sentin amenaçades podran fer ús d’un «botó del pànic» que es connectarà directament amb la seva comissaria de referència. Aquesta opció, però, requerirà l’autorització prèvia de l’usuari perquè un cop s’activi el botó, la policia tingui accés a les dades personals, geolocalització, micròfon i càmera del seu dispositiu mòbil per a poder fer-ne un seguiment immediat. Una altra funcionalitat està pensada per als comerciants, els quals també podran disposar d’aquesta aplicació i dels avantatges que aquesta els ofereix.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha valorat molt positivament aquesta col·laboració per agilitzar les comunicacions i donar una resposta més ràpida i eficient en casos d’urgència. A més, l’alcalde ha apuntat que la nova eina no només donarà servei a la ciutadania sinó que també serà un valor afegit pel turisme que visita el municipi.