La Comissió Europea (CE) ha obert la porta a «alternatives viables» perquè els trens de mercaderies circulin per l'interior a Tarragona en lloc de la línia de la costa. Ho ha dit Wojciech Sopinski, director general de Mobilitat i Transport de la CE en el comitè de Peticions. Tots els grups excepte els socialistes han apostat per mantenir la demanda oberta i estudiar-la.

L'eurodiputada del PSOE, Sandra Gómez, s'ha desmarcat del PSC que aposta per buscar una altra via allunyada dels nuclis més poblacionals. Gómez, en canvi, ha assegurat que desviar els trens per l'interior «no és la solució més adequada» i ha remarcat que amb el Corredor del Mediterrani «no es col·lapsarà la línia» que serà compartida per passatgers i mercaderies.

Aquest dimarts al matí la Plataforma Mercaderies per l'Interior ha comparegut al comitè de Peticions del Parlament Europeu per elevar la seva queixa. El catedràtic de Dret Civil de la URV, Sergio Nasarre, ha definit de «situació dramàtica» la decisió de fer circular els trens de mercaderies pel tercer fil perquè comportaria risc per a les persones, l'espai natural protegir Xarxa Natura 2000 o pel patrimoni, afectant l'Amfiteatre, ha dit.

Nasarre ha explicat que aquest projecte suposa una «violació» de diverses normatives europees com ara la Carta de Drets Fonamentals de la UE, el dret a la vida, la seguretat, la salut, l'habitatge i el medi ambient, entre altres. A més, ha insistit que no s'ha fet un estudi d'avaluació ambiental.

En nom de la Comissió Europea, Sopinski ha indicat que és «benvinguda» una «alternativa viable per l'interior» que «ajudi a mitigar l'acumulació de diferents tipus de tràfic per la línia convencional de la costa saturada». Tot i que ha recordat que la «planificació de les línies i l'aplicació de les solucions tècniques» és competència del ministeri de Transports i d'Adif. Nasarre ha celebrat el posicionament de la CE, però ha matisat que bona part del Corredor és finançat per la UE. «Són ells els responsables que aquesta obra no afecti ni al medi ambient ni a la vida de les persones», ha assenyalat.

El Partit Popular Europeu (PPE) ha donat suport a la petició. Ha reconegut que no es poden aturar les obres que ja hi ha començades, però ha indicat que han de servir per «millorar el transport de passatgers». «Les mercaderies necessiten una solució segregada, allunyada dels nuclis urbans, recuperar la via en desús Reus- Roda de Berà», ha asseverat.

Els socialistes defensen l'actual traçat

Els socialistes europeus han estat l'únic grup que ha demanat tancar la petició tot defensant l'actual traçat. L'eurodiputada del PSOE, Sandra Gómez, ha defensat que traslladar les mercaderies a l'interior «no és la solució més adequada» perquè afectaria municipis que «ja estan trinxats per vies ferroviàries que només transporten mercaderies». També ha comentat que la posada en marxa del Corredor del Mediterrani «no implica un augment de mercaderies ni un col·lapse de la línia». Sobre les afectacions a la població, Gómez ha explicat que s'implementaran mesures de seguretat com ara pantalles acústiques.

D'aquesta manera, el PSE s'ha desmarcat del PSC que fins ara ha defensat que els trens de mercaderies es desviïn per la línia interior que hi ha entre Reus i Roda de Berà. Fa un parell de setmanes, en una comissió al Parlament de Catalunya, els socialistes van donar suport a la plataforma, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha demanat que les mercaderies no passin per la ciutat.

Excepte el PSE, la resta de formacions també han demanat que es mantingui la petició oberta. Els grups d'ultradreta Patrios for Europe i Conservadors i Reformistes Europeus han apuntat que la demanda és «sensata». Per part de Renew, l'eurodiputat Michal Kobosko ha apuntat que és un tema «representatiu d'altres zones d'Europa i la inversió ferroviària». Ni els verds ni el grup de les esquerres han assistit al comitè.