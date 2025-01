El Camp de Tarragona i l'Ebre tanca 2024 amb 20.300 persones ocupades més, segons l'EPA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van tancar 2024 amb 20.300 persones ocupades més respecte fa un any, segons les dades corresponents a l'últim trimestre de l'Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa d'atur va tancar l'any en un 12,67% i 7.700 persones desocupades menys: en aquests moments, xifra en 55.200 el nombre de persones aturades a la demarcació.

L'EPA que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE) situa com a principal motor del creixement de l'ocupació el sector serveis, que ha generat 21.400 llocs de treball durant aquest any passat, davant la reculada de la resta de sectors, principalment l'agricultura. El nombre de persones ocupades ascendeix a 380.200.

Malgrat el repunt de l'atur a finals d'any -al tancament del tercer trimestre va situar-se en 49.600 persones-, 2024 ha vist com la xifra total de persones sense feina es reduïa respecte finals de 2023. La població activa també ha crescut, passat de les 422.800 de l'últim trimestre de 2023 a les 435.400 de l'últim període de l'any passat -si bé durant el tercer trimestre va arribar a les 440.000-.

D'acord amb les dades de l'EPA d'aquest últim trimestre, la taxa d'atur ha reculat del 14,88% de finals de 2023 als 12,67 un any després. Amb tot, l'evolució d'aquest últim trimestre de 2024 respecte el tercer ha estat també negativa: l'INE va comptabilitzar un 11,28% d'atur a l'octubre. Tot i que les dones -amb un 13,37% aquest últim trimestre- continuen per davant dels homes -12,67%- en aquest aspecte, els percentatges s'han reduït respecte fa un any -la taxa d'atur femenina era llavors d'un 17,6%-.

Bona part d'aquestes xifres són atribuïbles al comportament del sector serveis, focalitzat principalment en l'activitat turística de temporada, el que ocupa més treballadors a la demarcació. En canvi, l'agricultura va perdre 6.500 llocs de treball al llarg de l'any passat, la indústria 2.700 i la construcció 900.