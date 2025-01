Alcaldes tarragonins del PSC discrepen dels socialistes europeus i insisteixen amb les mercaderies per l'interior

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alcaldes tarragonins del PSC discrepen dels socialistes europeus i insisteixen que les mercaderies s'han de desviar per l'interior, després que aquest matí l'eurodiputada del PSOE, Sandra Gómez, hagi justificat el pas dels trens per l'actual traçat al costat dels nuclis costaners.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha insistit a l'ACN que el PSC "sempre ha defensat que les mercaderies vagin per l'interior" i avisa que "no es mouran" de la seva posició perquè té un "amplíssim consens". En la mateixa direcció, el batlle de Torredembarra, Vale Pino, ha demanat "escoltar" la plataforma. "Segurament li queda molt lluny d'aquí i no ha pogut valorar-ho bé", ha dit assenyalant l'eurodiputada.

Aquest dimarts al matí la Plataforma Mercaderies per l'Interior ha comparegut al comitè de Peticions del Parlament Europeu per reclamar desviar els trens de mercaderies per la via interior entre Reus i Roda de Berà. Tots els grups polítics han donat suport a la iniciativa excepte els socialdemocràtes que han demanat tancar la petició argumentant que el tercer fil és "més operatiu" i "permet avançar de forma immediata en la integració de la infraestructura ferroviària als estàndards europeus".

D'aquesta manera, els socialistes europeus s'han desmarcat de la posició del PSC i dels alcaldes del territori que aposten per allunyar els trens de mercaderies de la costa. Viñuales, però, ha repetit que la seva opció és desviar les mercaderies i ha advertit que "defensarà els interessos de Tarragona per sobre de persones i partits polítics". El tarragoní ha lamentat les declaracions de Gómez i ha explicat que parlaran amb els seus representants europeus. També ha recordat que el ministeri de Transports li va presentar un estudi amb vies alternatives per evitar travessar la ciutat.

L'alcalde de Torredembarra també ha indicat que "no és viable" que les mercaderies passin pel mig de municipis costaners per "les afectacions psicològiques i de salut, de perill que pot provocar". "Hem d'escoltar la plataforma, és molt sensata, amb propostes molt realistes", ha afegit. El torrenc ha comentat que cal fer "inversions importants", però "plantejar el pas de les mercaderies per la costa és una barbaritat a tots els efectes", ha dit.

Des de Roda de Berà, l'alcalde Pere Virgili, de l'agrupació local Tria ha insistit que les mercaderies perilloses es traslladin a una via paral·lela a la d'alta velocitat, perquè és la que es troba més allunyada del nucli urbà. "És la solució més cara i complexa", ha reconegut, però ha assenyalat que no poden defensar que passin a escassos metres dels centres educatius o del poliesportiu com succeeix en l'actual traçat planejat.