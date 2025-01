Un espectacular arc de Sant Martí es deixa a veure a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un espectacular arc de Sant Martí s’ha deixat veure aquest dilluns per la demarcació de Tarragona. Cap a les quatre de la tarda, l’arribada d’uns núvols, acompanyats d’unes quantes gotes de pluja, ha permès la formació d’aquest fenomen, que s’ha allargat durant una mitja hora.

El fenomen no només ha estat visible a Tarragona, sinó també en altres punts de la demarcació, com Santa Oliva o Els Pallaresos, on ha deixat imatges espectaculars i, fins i tot, s’ha arribat a produir un doble arc de Sant Martí. Els experts expliquen que aquest tipus d’arcs de Sant Martí dobles es produeixen quan la llum del sol es reflecteix i refracta a les gotes d’aigua presents en l’atmosfera.

Imatge de l’arc de Sant Martí a Tarragona.Diari Més

L’arc de Sant Martí o arc del cel és un fenomen òptic que consisteix en l’aparició, en el cel, de tots els colors de l’espectre de la llum (vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta), quan aquesta es refracta i reflecteix a les gotes d’aigua en suspensió en l’atmosfera.

Imatge de l’arc de Sant Martí en Santa Oliva.@FincaMasPerdut