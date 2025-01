Activada l'alerta per mala mar a la costa de Tarragona: onades de més de 2,5 metres aquest dilluns

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aquest diumenge ha emès un avís de mala mar per a la costa de Tarragona per a demà dilluns 27 de gener.

Es preveu que les condicions afectin tota la costa tarragonina, excepte a la comarca del Baix Ebre, amb un grau de perill màxim de 2 sobre 6, és a dir, moderat. El Servei Meteorològic informa que les onades podrien superar els 2,5 metres d'altura mitjana.

La situació de perill iniciarà dilluns a les 7 hores i a la costa tarragonina romandrà fins a les 18 hores del mateix dia. En canvi, a la resta de municipis catalans afectats es mantindrà l'alerta fins a les 7 hores de dimarts.

Es preveu un mar de fons que podrà incrementar la dificultat per a les embarcacions i per a qualsevol activitat pròxima a la costa. Per aquest motiu, les autoritats recomanen extremar les precaucions a la zona, sobretot per als navegants, ja que les condicions podrien ser perilloses per a la seguretat.

El vent també serà un factor determinant en molts municipis, amb possibilitat de ratxa màxima de 25 m/s, i un grau de perill màxim de 3 sobre 6, és a dir, alt. Aquesta situació, que afortunadament no afectarà la demarcació de Tarragona, es preveu que s'allargui fins a les 19 h del dilluns.